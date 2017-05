Cristiano Ronaldo, jouer moins pour marquer plus

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Impensable encore l’année dernière, mais CR7 s’apprête à manquer 4 rencontres du Real Madrid en à peine un mois sans être blessé ou suspendu. Avec pour résultat, un Ronaldo encore plus prolifique.

Absent du groupe contre Grenade samedi soir, Cristiano Ronaldo va manquer sa quatrième rencontre avec le Real Madrid en un peu plus d’un mois. Zinédine Zidane l’a semble t-il convaincu de se reposer pour être plus performant lors de grands rendez-vous, et le constat est (presque) sans appel…





9 buts en 7 matches joués

Sur les 10 derniers matches du Real Madrid, le numéro 7 du Real Madrid n’a pris part qu’à 7 rencontres, et il sera de nouveau au repos pour le déplacement à Grenade samedi soir. Impensable encore en début de saison, pour celui qui avait montré son agacement lorsque Zidane avait osé le remplacer en plein match. A présent, Cristiano Ronaldo semble avoir accepté de ne pas disputer chaque minute de chaque rencontre, et grand bien lui en a fait : toutes compétitions confondues, sur les 7 matches qu’il a disputés il a trouvé le chemin des filets à 9 occasions !

A cela il faut ajouter une passe décisive. Alors qu’il n’avait marqué que 2 fois en Ligue des champions avant les huitièmes, en 3 matches il a déjà fait 4 fois mieux avec deux triplés et un doublé contre l’Atletico et le Bayern ! Au final le seul « grand rendez-vous » où il ne s’est pas distingué par une réalisation fut le Clasico perdu à domicile contre le FC Barcelone (2-3).









Aussi bon depuis avril que sur les 3 premiers mois de l’année !

Avec 9 buts en un mois de compétition, Ronaldo ressemble bien plus à ce qu’il avait l’habitude de faire ces dernières années. Surtout, il efface un début d’année 2017 un peu fade. Entre Janvier et Mars, CR7 avait inscrit 10 buts toutes compétitions confondues en 3 mois ! Cette fois il ne lui a fallu qu’à peine 4 semaines pour atteindre ce total. La méthode Zidane semble donner une nouvelle jeunesse au Ballon d’Or dans tous les bons coups dernièrement. Mais qu’il se rassure car en son absence, le Real a tout de même inscrit 13 buts en 3 rencontres, dont un 2-6 face à la Corogne la dernière fois où le Ballon d’Or 2016 n’était pas dans le groupe.

L’Atletico Madrid est donc prévenu pour le match retour de ligue des Champions. Il faudra évidemment se méfier du retour de Cristiano Ronaldo qui a avait déjà inscrit un triplé face aux Colchoneros (0-3) lors de la phase aller du championnat. Même s’il joue moins, paradoxalement, CR7 marque beaucoup plus, ce qui lui promet une fin de saison tonitruante s’il poursuit à ce rythme !

