Cristiano Ronaldo et Lionel Messi : la bataille des 100 buts

Cette semaine marque le début des quarts de finale de la Ligue des champions. Et les deux meilleurs joueurs du monde, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, peuvent atteindre la barre des 100 buts sur la scène européenne.

Depuis plusieurs années, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo règnent sur la planète football. Les joueurs collectionnent les titres et se partagent le Ballon d'or depuis 2008. Ils empilent aussi les buts et se livrent un duel pour devenir le meilleur buteur des compétitions européennes. Et les deux joueurs visent maintenant la barre des 100 buts.



98 buts à 97 !

Pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid de Cristiano Ronaldo affronte le Bayern Munich tandis que Lionel Messi et le Barça devront se défaire de la Juventus. Or, les deux joueurs pourraient en profiter pour atteindre, voire même dépasser, la barre des 100 buts sur la scène européenne.

Avant ces quarts de finale, Cristiano Ronaldo totalise 98 buts et Lionel Messi 97. Le Portugais a marqué 96 buts en Ligue des champions et 2 en Supercoupe d'Europe. De son côté, Messi a fait trembler 94 fois les filets en Ligue des champions et trois fois en Supercoupe d'Europe.

On suppose que les deux joueurs ont le chiffre symbolique des 100 buts dans un coin de leur tête et qu'ils voudront être le premier à l'atteindre. Reste à savoir qui aura cet honneur !



L'inoubliable quintuplé de Messi

Au passage, quand on analyse en détail les buts européens des deux joueurs, on note que Lionel Messi a déjà un réalisé un quintuplé, ce qui n'est toujours pas le cas de Cristiano Ronaldo ! Le 7 mars 2012, l'Argentin avait mis au supplice la défense du Bayer Leverkusen lors d'une retentissante victoire 7 buts à 1.

Cristiano Ronaldo doit se « contenter » d'un quadruplé contre Malmö le 8 décembre 2015 (Messi avait fait de même contre Arsenal le 6 avril 2010), devenant à cette occasion le <strong>meilleur buteur en phase de groupes de la C1</strong> (11 buts en 6 matches).

Sachez également que les deux joueurs ont inscrit le même nombre de penalties (11) mais que Cristiano Ronaldo est plus prolifique sur coups francs : 12 à 4.

