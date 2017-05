Cristiano Ronaldo est encore loin des meilleurs buteurs en finale de Ligue des Champions

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le 3 juin prochain, Cristiano Ronaldo disputera sa quatrième finale de Ligue des Champions, la troisième sur ces quatre dernières saisons. Capable de faire tomber des records anciens, il est encore loin de celui du nombre de buts inscrits à ce stade de la compétition.





Sept buts

Ferenc Puskas et Alfredi Di Stéfano détiennent le record du nombre de buts inscrits en finale de Ligue des Champions. Les deux légendes du Real Madrid ont fait trembler les filets à sept reprises, un chiffre qui date des années 60 et qui n’est visiblement pas près d’être dépoussiéré. En effet, Cristiano Ronaldo n’a inscrit « que » deux buts au cours de ses trois finales disputées. Il lui faudrait donc un quintuplé contre la Juventus Turin pour égaler les co-recordmen. Pas une mince affaire quand on sait, qu’en face, se dresse un certain Buffon. S’il parvient à en inscrire ne serait-ce qu’un, alors il égalerait Sandro Mazzola (Inter Milan), Gerd Müller (Bayern Munich), Piero Prati (Milan), Eusébio (Benfica) et Hector Rial (Real Madrid).





Muet lors de la dernière finale

Cristiano Ronaldo avait ouvert son compteur avec Manchester United en 2008 face à Chelsea, d’un somptueux coup de tête à l’époque. Il a remis ça en 2014 en transformant un penalty qu’il avait lui-même obtenu lors des prolongations face à l’Atlético Madrid. L’an dernier, toujours face aux Colchoneros, CR7 était resté mué durant la rencontre mais n’a pas tremblé au moment de tirer son penalty, décisif, lors de la séance des tirs au but. Auteur d’un triplé lors de la demi-finale aller, encore face à l’Atlético, le Portugais voudra sans aucun doute mettre fin à cette disette en faisant trembler les filets de la Juventus Turin. Rappelons, par ailleurs, qu’il est le recordman du nombre de buts marqués en une seule saison (17 en 2013/2014) et qu’il est le meilleur buteur de l’histoire de la compétition (104).



Trois finales, trois victoires

En tout cas, Cristiano Ronaldo ne connaît pas la défaite lorsqu’il dispute une finale. Il en a déjà vécu trois et, à chaque fois, il est reparti avec le trophée au bout. Réalisera-t-il la passe de quatre le 3 juin à Cardiff ? Cela lui permettrait de compter une Ligue des Champions de plus par rapport à Lionel Messi tout en lui ouvrant les portes d’un cinquième Ballon d’Or. Ce serait, là, pour égaler son rival argentin.