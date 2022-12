Cristiano Ronaldo et Ronaldo, les deux seuls joueurs à avoir remporté le Ballon d’Or® dans deux clubs

Depuis 1956, chaque année, le Ballon d’Or® récompense le meilleur joueur. Avec quatre trophées, Lionel Messi est au sommet de la hiérarchie. Pourtant, l’Argentin ne truste pas tous les records. Contrairement à Ronaldo et Cristiano Ronaldo, il n’a jamais remporté le graal avec deux clubs.





En dehors de leur patronyme, Cristiano Ronaldo et Ronaldo partagent un autre point commun. Ils sont les deux seuls joueurs de l’histoire à avoir remporté le Ballon d’Or® avec deux clubs différents. Un an après avoir terminé sur la deuxième marche du podium avec le FC Barcelone, le Brésilien remporte sa première récompense en 1997, avec l’Inter Milan. Cinq ans plus tard, il reçoit un nouveau Ballon d’Or®. En 2002, le buteur brésilien évolue alors au Real Madrid. Une dernière récompense qui arrive après la victoire en Coupe du Monde du Brésil. Après, jamais Ronaldo n’est remonté sur le podium du Ballon d’Or®.





