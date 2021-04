Cristiano Ronaldo en tête du top 10 des meilleurs marqueurs de l’année 2016 en sélection

Cristiano Ronaldo, qui a inscrit 13 buts avec le maillot du Portugal en 2016, est le meilleur marqueur de l'année dans le domaine. Il devance le belge Romelu Lukaku tandis qu'Olivier Giroud est dixième.

Les matches internationaux étant désormais achevés en ce qui concerne l’année 2016, il est temps de connaître celui qui a le plus marqué de buts ces douze derniers mois avec le maillot de son pays.



Cristiano Ronaldo en tête

Cristiano Ronaldo est bel et bien partout. Si son début de saison 2016/2017 a été difficile, son année 2016 reste stratosphérique du côté des statistiques individuelles, sachant que l’attaquant a remporté les deux meilleurs trophées : la Ligue des Champion avec le Real Madrid et l’Euro avec le Portugal. En treize matches avec sa sélection, CR7 a marqué… treize fois ! Sa moyenne est donc assez invraisemblable : un but à chaque rencontre malgré un petit Euro (3 buts en 7 matches). En parfait leader, il porte son équipe et ses performances de l’année le conduisent droit vers son quatrième Ballon d’Or.





Lukaku, c’est pas mal non plus

Romelu Lukaku est peut-être passé à côté de son Euro (2 buts en 5 matches) mais l’avant-centre des Diables Rouges reste un formidable finisseur. En quatorze sorties avec la Belgique, l’attaquant d’Everton s’est distingué par 11 réalisations, soit une belle moyenne de 0,79 but par match. Il devance le guatémalien Carlo Ruiz et son invraisemblable moyenne de 1,5 but par match (9 buts en 6 rencontres), l’uruguayen Edinson Cavani et le croate Mario Mandzukic, deux joueurs ayant marqué 9 buts en 11 sélections.





Giroud, premier français

Du côté des Français, c’est le Gunner Olivier Giroud qui est le meilleur marqueur de l’année 2016, avec 8 buts en 14 matches. Il est suivi de très près par Antoine Griezmann, qui a eu besoin d’une rencontre de plus pour marquer autant. L’ailier des Colchoneros figure d’ailleurs aux portes du top 10, au contraire de son compatriote avec qui il était associé durant l’Euro.



Le top 10 des meilleurs marqueurs de l’année 2016 en sélection :