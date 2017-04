Cristiano Ronaldo : un nouveau record en Europe

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Mis à part le ciel, voire peut-être les étoiles, Cristiano Ronaldo n’a aucune limite. En marquant contre Valence, l’attaquant Portugais a dépoussiéré un record qui datait de plusieurs décennies. Coucou Jimmy Greaves.





367 buts en 483 matches



Cristiano Ronaldo a ouvert le score de la tête face à Valence, sur un centre signé Carvajal. Cette combinaison, on l’a déjà vue plusieurs fois ces derniers mois mais celle-ci a une saveur toute particulière pour CR7. En effet, il s’agit de son 367e but marqué dans les cinq grands championnats européens, tous pays confondus (Espagne, Italie, Angleterre, Allemagne et Portugal - la France était classée sixième au début de la saison). Il efface donc des tablettes Jimmy Greaves qui, passé par Chelsea, Tottenham ou encore le Milan AC, en était resté à 366 avant de prendre sa retraite en 1980. Il aura donc fallu plus de 30 ans pour voir un joueur dépasser la légende anglaise.



280 avec le Real Madrid

Dans le détail, Cristiano Ronaldo a signé 3 réalisations avec le Sporting Lisbonne (Liga NOS), 84 avec Manchester United (Premier League) et 280 avec le Real Madrid (Liga). À ce nouveau record inscrit à son immense palmarès individuel s’ajoute celui du nombre de buts marqués en Ligue des Champions : 101 au moment où nous écrivons ces lignes. Le Portugais, quadruple Ballon d’Or et triple champion d’Europe en club, est âgé de 32 et aura donc encore de nombreuses occasions pour améliorer ses statistiques.



Messi en est à 345

Lionel Messi, son éternel rival, revendique pour le moment 345 buts dans les cinq grands championnats, sachant qu’il n’a fait trembler les filets qu’avec le FC Barcelone. L’Argentin fait donc mieux que le Portugais en Liga mais l’attaquant du Real Madrid reste le meilleur buteur en Europe. Il reste maintenant à voir jusqu’à quand.