Critiqué par ses anciens joueurs du Bayern, Ancelotti contre-attaque... et n'entraînera plus cette saison

Le début de saison poussif du Bayern Munich et la gifle reçue le 27 septembre contre le PSG, son ancien club, en Ligue des champions (3-0) lui ont été fatal. Carlo Ancelotti a été licencié de son poste d'entraîneur au lendemain de la déroute à Paris (Willy Sagnol l'a remplacé). Et depuis, les langues se délient à Munich.





Les cadres étaient contre lui



"Il avait cinq joueurs contre lui", a déclaré le président bavarois Uli Hoeness à Kicker. Ces cinq joueurs ne seraient pas n'importe qui : il s'agirait des cadres Jérôme Boateng, Mats Hummels, Franck Ribéry, Arjen Robben et Thomas Müller. Le capitaine Manuel Neuer aurait aussi émis des doutes sur lui. Ces joueurs se seraient notamment plaints auprès de Karl-Heinz Rummenigge, l'un des dirigeants emblématiques du club, à propos des entraînements considérés comme trop légers.



Toujours d'après Kicker, Arjen Robben aurait même été encore plus incisif en confiant qu"'il y a de meilleurs entraînements en U-12 avec l'équipe de (mon) fils". Auprès du média batave NUsport, l'ailier néerlandais a démenti les propos qui lui sont prêtés, avançant qu'ils n'ont "aucun sens" et qu'il est "la dernière personne à souhaiter du mal à un coach". Il semble néanmoins acquis qu'au sein du vestiaire munichois, Ancelotti ne faisait pas l'unanimité.





Ancelotti: "Mieux vaut se taire et réfléchir"



Celui qu'on surnomme le Mister est sorti de son silence ce mardi dans la Gazzetta dello Sport. Carlo Ancelotti a répondu aux critiques formulées, plus ou moins explicitement, par ses anciens joueurs : "Ils ont tous parlé. Ils ont dit que je ne sais pas entraîner, que je suis trop mou, et que la préparation a été mauvaise. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je fais comme cet écrivain italien pour qui le silence était une vertu. Donc, il vaut mieux se taire et réfléchir."





Le Mister fait une pause avec le métier d'entraîneur



L'homme aux cinq victoires en Ligue des champions (1989 et 1990 en tant que joueur de l'AC Milan, 2003 et 2007 en tant qu'entraîneur de l'AC Milan et 2014 en tant qu'entraîneur du Real Madrid) a décidé de prendre du repos. Carlo Ancelotti, 58 ans, ne coachera plus d'équipe cette saison. "Lors des 10 prochains mois, je vais me reposer. Je ne reprendrai aucune équipe", a-t-il déclaré.



C'est la troisième fois que le technicien italien s'accorde une pause dans sa carrière d'entraîneur. En 1998, il quittait Parme et restait un an sans club avant de rejoindre la Juventus en 1999. Puis, à la fin de la saison 2010-2011, Ancelotti était limogé de Chelsea. Il avait finalement rebondi en décembre 2011 en succédant à Antoine Kombouaré au PSG.