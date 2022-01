D’après une étude, Lionel Messi est bien le meilleur joueur de l’histoire de la Liga

En analysant chaque statistique du championnat d’Espagne depuis sa création, un organisme de recherche a établi la liste des meilleurs joueurs ayant joué dans l’élite. Et le grand vainqueur est Lionel Messi, juste devant une légende madrilène… qui n’est pas Cristiano Ronaldo.

Les amoureux du FC Barcelone et les admirateurs de Lionel Messi ont un atout de plus pour poursuivre les éternels débats : Messi est-il meilleur que Cristiano Ronaldo ? Messi est-il le meilleur joueur de l’histoire ? Il n’y aura sans doute jamais de réponse claire et tranchée, mais la science vient donner un argument de choix à ceux qui font de l’Argentin le plus fort de tous.





9 280 joueurs, répartis sur 86 ans, passés au crible



Le Centro de Investigacones de Historia Estadistica Futbol Espanol (CIHEFE), référence en matière d’études statistiques en Espagne, a publié un rapport qui classe les meilleurs joueurs de l’histoire de la Liga. José Antonio Ortega, l’homme qui a mené les recherches, s’est penché sur les 86 saisons disputées dans le championnat d’Espagne, ainsi que sur les 9 280 joueurs qui y sont apparus, comme le rappelle Marca. Ainsi, le CIHEFE a publié la liste des meilleurs joueurs.





Messi intouchable





Et l’heureux vainqueur est un joueur contemporain, et pas n'importe lequel : Lionel Messi, du FC Barcelone. Les spécialistes ont analysé plusieurs facteurs, parmi lesquels les minutes jouées par saison, les buts inscrits, les penalties, les buts contre son camp, les expulsions… Résultat : Lionel Messi termine seul en tête avec 545 points. Il est vrai qu’avec ses 349 buts inscrits à seulement 30 ans, La Pulga a mis la barre très haute.





Ronaldo relégué, mais…



Dans sa (prétendue) rivalité à distance avec Cristiano Ronaldo, Lionel Messi sort cette fois vainqueur. Le Portugais, à sa décharge, n’évolue en Liga que depuis 2009 et s’apprête donc à entamer sa 9e saison seulement, alors que le Barcelonais va entamer sa 14e. Néanmoins, le quadruple Ballon d’Or parvient à se hisser à la 17e place avec 415 points. Loin derrière Messi donc. CR7 est quand même le 2e joueur en activité au classement. Le suivant, Aritz Aduriz (Athletic Bilbao), n’est que 67e avec 314 points.





Raul sur les talons de Messie



Lionel Messi est leader du classement des meilleurs joueurs de l’histoire de la Liga, mais il est talonné de près par une légende du Real Madrid. Pas Cristiano Ronaldo donc, qui n’est que 17e. Mais l’homme qui prend la 2e place a lui aussi porté le célèbre n°7 de la Maison Blanche. D’ailleurs, sa présence avait contraint Ronaldo a commencé son aventure madrilène avec le n°9. Vous l’avez reconnu : il s’agit de Raul Gonzalez Blanco, buteur du Real de 1994 à 2010. Il obtient 528 points. La troisième marche du podium est occupée par Cesar Rodriguez, buteur du Barça notamment entre 1939 et 1955.