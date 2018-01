David Silva s'explique sur les raisons de son absence

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Après avoir manqué plusieurs matches avec Manchester City, David Silva est revenu sur les raisons de son absence : la naissance prématurée de son fils et les complications médicales qui en résultent.

Il avait manqué quatre des cinq derniers matches de Manchester City fin décembre. Mercredi, David Silva s'est expliqué sur les raisons qui l'on amené à manquer les rencontres contre Tottenham, Newcastle et Crystal Palace en Premier League, ainsi qu'un quart de finale de la League Cup face à Leicester. Au lendemain d'un match face à Watford (3-1), auquel il a pris part et retrouvé son brassard, l'international espagnol a publié un court communiqué sur Instagram (relayé sur son compte Twitter). Il a révélé que son absence des terrains était due à la naissance très prématurée de son fils, qui était toujours en soins intensifs. "Je veux vous faire part de la naissance de mon fils Mateo, qui est né extrêmement prématuré et se bat chaque jour avec l'aide du personnel médical."





Dans son communiqué David Silva a aussi remercié toutes les personnes qui l'ont soutenu. "Je tiens à vous remercier tous pour l'amour et les bons voeux reçus au cours des dernières semaines, tout particulièrement mes coéquipiers, le manager et tous les membres du club pour leur compréhension."

David Silva, 31 ans, deux fois champion d'Angleterre avec les "Citizens" (2012 et 2014), a inscrit cinq buts et délivré huit passes en 19 rencontres cette saison.