Real Madrid : Pas de Coupe du Roi en janvier pour Cristiano Ronaldo

Désormais, il va falloir s'habituer à voir un peu moins Crisitano Ronaldo sur les terrains. En effet, en plus d'avoir disputé douze journées en Liga sur seize possibles avec le Real Madrid, CR7 devrait faire l'impasse sur les matches de Coupe du Roi en janvier comme l'a dévoilé Marca ce mardi matin.



Une pause pour mieux revenir

Lors de la dernière saison Zinedine Zidane avait gérer d’une main de maître la forme physique de son protégé Cristiano Ronaldo. En effet, l’année dernière, le champion d’Europe 2016 avait disputé 29 matches en Liga. Pour voir l’attaquant jouer moins de 30 rencontres en championnat sur un exercice complet, il faut remonter à la saison 2009/2010. Comme tout grand compétiteur cette décision a été dure à prendre pour le natif de Funchal.



Cependant, le quintuple Ballon d'or, semble avoir définitivement adopté cette méthode puisque Marca a dévoilé ce mardi matin que le joueur qui, fêtera ses 33 ans le 5 février prochain, a choisi de renoncer aux 1/8èmes de finale de la Coupe du Roi. Ainsi, CR7 ne prendra pas part à la double confrontation qui oppose le Real Madrid à Numancia les 4 et 10 janviers prochains. Une décision prise en accord avec Zinédine Zidane afin de préparer au mieux les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions face au PSG et la Coupe du monde qui se déroulera entre le 14 juin et le 15 juillet.







Un retour de CR7 prévu en demi-finale ?

Le quotidien espagnol est même allé encore un peu plus loin. En effet, pour être le plus frais possible lors des rencontres clés et peaufiner au mieux sa préparation physique, Cristiano Ronaldo ne devrait également pas jouer les quarts de finale de cette compétition, dont les matches aller et retour sont respectivement prévus pour le 17 et le 24 janvier. A moins bien sûr que le tirage au sort ne soit pas favorable à la Casa Blanca...