Décision cruelle pour Icardi, Capocannoniere avec l'Inter, privé de Mondial avec l'Argentine

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

C'est ce qu'on appelle des montages russes émotionnelles. Et difficile pour Mauro Icardi de savoir exactement quoi ressentir maintenant. C'est sans doute la déception qui domine chez lui ce lundi 21 mai, depuis que la nouvelle a été officialisée : il ne jouera pas la première Coupe du monde de sa carrière cet été en Russie.

Seulement quatre sélections, aucun but, aucune compétition majeure jouée...



Pourtant, Jorge Sampaoli l'avait bien retenu dans sa préliste de 35 joueurs, au même titre que Paulo Dybala, un autre grand talent dont la place au sein de l'équipe d'Argentine est souvent contestée. Ce premier signe laissait espérer au moins une place dans les 23 pour l'attaquant qui ne compte que... quatre capes avec la sélection depuis ses débuts en 2013.

Mais non, Mauro Icardi, 25 ans, ne connaîtra pas la joie de disputer enfin une compétition avec l'Albiceleste. Le sélectionneur Sampaoli a réduit sa liste de 35 à 23 noms, et celui de l'Interiste a sauté. En Russie, le secteur offensif de l'Argentin sera animé par Lionel Messi, Gonzalo Higuain, Sergio Agüero, Paulo Dybala, ainsi que les milieux très offensifs Ever Banega et Angel Di Maria. Icardi, lui, reste à quai.

Et pourtant, la machine à marquer affole la Serie A



Pour beaucoup, en se basant uniquement sur des critères sportifs, l'absence du n°9 des Nerazzurri est assez incompréhensible. Car Mauro Icardi vient de signer une saison magistrale avec l'Inter Milan. Dimanche, l'attaquant a encore brillé. En marquant sur penalty sur le terrain de la Lazio Rome, il a contribué à la victoire in extremis de son équipe (2-3). Un succès qui permet à l'Inter de coiffer les Laziale sur le fil dans la course à la 4e place de Serie A qualificative pour la prochaine Ligue des champions. C'est la première fois depuis la saison 2011-2012 que l'Inter retrouve la C1.

Et à titre personnel, Icardi s'est offert un nouveau titre de Capocannoniere. Avec 29 buts, il est le meilleur buteur du championnat d'Italie, à égalité avec Ciro Immobile (Lazio Rome). Comme en 2015, l'Argentin partage sa récompense; à l'époque, c'était avec le vétéran Luca Toni (Hellas Vérone, 22 buts). Dans l'histoire de l'Inter, seul le légendaire Giuseppe Meazza a fait mieux (3 titres de Capocannoniere). Mauro Icardi, lui, est à la même hauteur que Roberto Boninsegna (2 titres).

Avec 29 buts sur cet exercice 2017-2018, Mauro Icardi a aussi surpassé des joueurs comme Christian Vieri, Zlatan Ibrahimovic et Ronaldo. Il faut remonter à 1959 pour trouver un joueur, en l’occurrence Antonio Angelillo, avec plus de buts (33 réalisations). Giuseppe Meazza (31 buts en 1930) et Istvan Nyers (30 buts en 1951) ont aussi fait mieux. Et toujours dans les statistiques individuelles renversantes, Icardi a franchi un cap très symbolique en inscrivant contre la Lazio son 100e but en Serie A sous les couleurs de l'Inter (110 en comptant ceux avec la Sampdoria). Parmi les joueurs encore en activité en Serie A, seuls Gonzalo Higuain (111 buts) et Fabio Quagliarella (127 buts) le devancent.

Et malgré tout ça, le capitaine de l'Inter Milan regardera la Coupe du monde 2018 à la télévision.