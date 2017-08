Découvrez les 10 joueurs français les plus chers de l’histoire !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

En l’espace d’un an et le transfert record de Paul Pogba à Manchester United, le marché des transferts a littéralement explosé. En principe cet été, trois transferts vont être supérieurs à celui de l’ancien joueur de la Juventus. Et l’international tricolore, en plus de ne plus être le joueur le plus cher de l’histoire suite au transfert de Neymar au PSG, ne sera plus le Tricolore ayant coûté le plus d'argent. Découvrez le nouveau top 10 des Français les plus chers de l’histoire.





6 des transferts les plus chers du foot français réalisés cet été !

Si l’on compte l’arrivée imminente de Kylian Mbappé au PSG, ce ne sont pas moins de 6 des plus gros transferts de l’histoire du football français qui seront faits lors de ce Mercato ! La pépite Monégasque arriverait au PSG pour 180 millions (dont 35 de bonus) et serait donc le joueur français le plus cher. Il détrônerait donc son partenaire en Bleu Ousmane Dembélé qui n’a eu ce titre que quelques jours suite à son arrivée à Barcelone pour 145 millions (dont 40 de bonus) ! Sur le podium se trouve ensuite Paul Pogba, arrivée à Manchester il y a un an pour 105 millions d’euros.

Les 4 autres joueurs qui intègrent ce top 10 sont Benjamin Mendy, arrivé à Manchester City pour 57 millions, Alexandre Lacazette qui a quitté Lyon contre un chèque de 53 millions, Tiémoué Bakayoko qui a rejoint Chelsea contre 45 millions et Corentin Tolisso nouveau joueur du Bayern après un transfert de 41.5 millions.









Zidane le résistant

Dans ce top 10, 9 joueurs sont encore en activité. En plus des 7 déjà cités, Anthony Martial est le quatrième dans cette liste, lorsqu’il a quitté l’AS Monaco pour Manchester United contre 50 millions d’euros (plus 30 en bonus) et Eliaquim Mangala fut transféré du FC Porto à Manchester City pour 53 millions.

Mais il est intéressant de voir que le transfert d’un Français n’étant plus en activité figure tout de même dans ce top 10. Il s’agit de Zinédine Zidane, qui fut un temps le transfert le plus cher de l’histoire en 2001 lorsqu’il a rejoint le Real Madrid il y a 16 ans en provenance de la Juventus.









Retrouvez le Top 10 dans son intégralité :





1_ Kylian Mbappé, 145 millions plus 35 de bonus





2_ Ousmane Dembélé, 105 millions plus 40 de bonus





3_ Paul Pogba, 105 millions plus 5 millions de bonus





4_ Zinédine Zidane, 75 millions





5_ Benjamin Mendy, 57 millions





6_ Eliaquim Mangala, 53,8 millions





7_ Alexandre Lacazette, 53 millions plus 7 millions de bonus





8_ Anthony Martial, 50 millions plus 30 millions de bonus





9_ Corentin Tolisso, 41.5 millions d’euros plus 6 millions de bonus





10_ Tiémoué Bakayoko, 45 millions