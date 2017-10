Découvrez les affiches du week-end à ne pas rater !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Après les magnifiques rencontres européennes du milieu de semaine, rassurez-vous, ce week-end vous aurez droit également à des matches de très haut niveau. Tour d’horizon de ce qui vous attend en cette fin de semaine !





Serie A

Samedi 21 octobre, 20h45

Naples – Inter Milan





Il s’agit du choc de la journée en Italie. Le premier du classement reçoit son dauphin. Ce sont encore les deux seules équipes encore invaincues en Serie A et aussi des deux meilleures défenses du championnat avec 5 buts pris. Mais Naples est aussi la meilleure attaque du championnat (26 buts) grâce à son trio d’attaque toujours aussi redoutable composé de Mertens (7 buts), Callejon (4 buts) et Insigne (3 buts). Naples a aussi remporté toutes ses rencontres et ils n’ont plus pris de buts à domicile depuis la fin du mois d’août.

Côté intériste, le danger numéro un s’appelle Icardi. L’argentin a déjà marqué 9 fois en 8 rencontres de Serie A. Il reste d’ailleurs sur un triplé lors du derby contre le Milan AC. C’est surtout contre les grosses équipes que l’attaquant se distingue comme contre la Roma (2 buts) ou la Fiorentina (2 buts). La défense de Naples est prévenue.









Premier League

Dimanche 22 octobre, 17h00

Tottenham – Liverpool





Le choc du championnat anglais aura des allures de Ligue des Champions avec deux équipes engagées en C1 au cours de la semaine. Les Spurs sont 3ème de Premier league avec 17 points, 4 de plus que Liverpool, 8ème.

Les vice-Champions d’Angleterre ont connu une défaite cette saison et c’était à domicile contre Chelsea lors de la première journée. Depuis Les hommes de Pochettino ont remporté 3 succès pour 3 nuls dans leur enceinte. Mais voilà plus d’un mois qu’Hugo Lloris n’a pas pris un but à Wembley en Premier League.

Côté Liverpool, le club alterne le bon et le moins bon. A l’extérieur, les coéquipiers d’Henderson ne sont imposés qu’une fois, et c’était sur la pelouse de Leicester. Autrement ils ont été battus sèchement par City (5-0) et ont concédé deux nuls à Watford, puis à Newcastle. Mais en Ligue des Champions, ils ont passé 7 buts à Maribor.









Super Lig

Dimanche 22 octobre, 18h30

Galatasaray – Fenerbahçe





La Turquie offrira un choc qui va concerner le public français. Bafétimbi Gomis, meilleur buteur du championnat turc (9 buts) avec Galatasaray va retrouver Mathieu Valbuena (3 buts). L’équipe de Galatasaray est première au classement et est toujours invaincue. Après 8 journées de championnat, le club survole la Super Lig avec 6 points d’avance sur ses 3 poursuivants.

Fenerbhçe est par contre 5ème avec 14 points. L’occasion est belle pour les coéquipiers de Valbuena de revenir dans la course au titre. Le club compte déjà deux défaites en championnat et a encaissé 12 buts, soit le double de Galatasaray. Mais les coéquipiers de l’ancien monégasque Nabil Dirar ont aussi marqué 17 fois depuis le début de saison.

Le spectacle devrait aussi être dans les tribunes où le public sera surement très excité par cette affiche de Super Lig.









Ligue 1

Dimanche 22 octobre, 21h00

Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain





Le week-end se termine avec l'affiche de Ligue 1. Le leader invaincu se rend au Stade Vélodrome pour y défier l'Olympique de Marseille.

Quatrième au classement, les Phocéens restent sur de bons résultats en Ligue 1 et sur la scène européenne. Avant à son succès contre Guimares en Ligue Europa, l'OM avait pris le point du nul à Strasbourg grâce à un bon Mitroglou auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Paris reste sur deux succès à l'extérieur, mais malgré les victoires à Dijon (1-2) en L1 et contre Anderlecht (0-4) en C1, le PSG a montré quelques failles en défense, certes compensées par un excellent Areola et une attaque toujours aussi efficace. Le club de la capitale a en effet déjà inscrit 29 buts en 9 matches de championnat et 12 en Ligue des Champions.

A noter que la saison dernière le PSG était reparti du Velodrome avec un succès 1-5 et que la dernière victoire olympienne à domicile contre Paris remonte à 2011 (3-0).









Archive : le classico de 1993 entre Marseille et le PSG :