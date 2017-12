Découvrez les dates à déjà retenir pour 2018 !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de la nouvelle année, et la rédaction de Téléfoot vous propose de vous donner un aperçu des moments à ne pas rater en 2018 !

Si sur un plan footballistique, vous avez aimé 2017, on préfère vous prévenir que 2018 sera probablement bien plus intense aussi bien dans les grands championnats, dans les Coupes d’Europe et bien sûr avec la coupe du monde qui arrive ! Voici un petit aperçu de ce qu’il est déjà possible d’anticiper, tout en ayant en tête qu’au moins une surprise sera sans doute au programme !





En Ligue 1

En France, le PSG semble très bien parti pour décrocher le titre, mais les 9 points d’avance sur le duo Monaco – Lyon ne sont pas une assurance de victoire finale ! Voilà quelques rencontres qui pourraient être déterminantes dans la course au titre :

22ème journée, 21 janvier :

Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain

23ème journée, 28 janvier :



Olympique de Marseille – AS Monaco

24ème journée, 04 février :



AS Monaco – Olympique Lyonnais

27ème journée, 24 février :

Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille

30ème journée, 17 mars :

Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais

33ème journée, 15 avril :

Paris Saint-Germain – AS Monaco













En Coupe d'Europe

La Ligue des Champions promet aussi beaucoup avec notamment cette double confrontation en huitième de finale entre le Real Madrid, tenant du titre et le Paris Saint-Germain, l’une des meilleures formations au premier tour :

14 février

Real Madrid – Paris Saint-Germain

06 mars

Paris Saint-Germain – Real Madrid

Finale : 26 mai









En Ligue Europa, les représentants français disputeront de belles affiches et qui sait, Nice, Lyon et Marseille possèdent de réelles d’aller loin dans la compétition :

Seizième de finale aller et retour:

Le 15 février et le 22 février

Marseille – Sporting Braga

Nice – Lokomotiv Moscou

Lyon - Villarreal





Finale le 16 mai









L’équipe de France sera bien sûr très attendue en 2018. En plus des matches amicaux du mois de mars et de mai, il y aura bien entendu la Coupe du Monde dès le mois de juin.

Vendredi 23 mars : France - Colombie

Mardi 27 mars : Russie – France













17 mai : annonce de la liste des 23 (à confirmer)





Coupe du Monde

16 juin : France – Australie

21 juin : France – Pérou

26 juin : Danemark – France





Finale de la Coupe du monde : le 15 juillet