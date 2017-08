Découvrez les joueurs nominés pour le titre de meilleur joueur FIFA !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Qui selon vous sera désigné meilleur joueur de la saison 2016/2017 ? Ils sont 24 dans la liste rendue public par la FIFA ce jeudi. Parmi eux, 12 sont issus de la Liga (si l'on compte Neymar), 3 du championnat Italien, 4 de la Bindesliga, et 5 de Premier League. La cérémonie aura lieu le lundi 23 octobre.





Le Real Madrid bien représenté

Avec le doublé Liga – Ligue des Champions, le club madrilène a fait fort. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que le contingent merengue soit le plus important des nominés pour le titre du meilleur joueur 2016/2017. Cristiano Ronaldo est bien évidemment candidat à sa propre succession, mais il devra faire face à la concurrence de six de ses coéquipiers : Toni Kroos, Luka Modric, Marcelo, Dani Carvajal, Keylor Navas et Sergio Ramos.

La Liga est d’ailleurs le championnat le plus représenté, avec au total 12 joueurs dont 3 éléments du FC Barcelone dont le grand rival de CR7, Lionel Messi, mais aussi Andres Iniesta et Luis Suarez. L’on pourrait même ajouter le néo-parisien Neymar à la liste.













Deux Français parmi les 24

Le dernier joueur du championnat espagnol à figurer parmi les 24 est Antoine Griezmann (Atletico Madrid). L’attaquant français est l’un des deux tricolores présents avec N’Golo Kanté, meilleur joueur de Premier League l’année dernière sous les couleurs de Chelsea. Alexis Sanchez (Arsenal), Harry Kane (Tottenham) Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Eden Hazard (Chelsea) représentent aussi la Premier League.

Les derniers joueurs de cette liste sont les Turinois Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon et Paulo Dybala, tous trois champions d’Italie et finalistes de la ligue des Champions. Ils sont accompagnés par Pierre-Emerik Aubameyang (Borussia Dortmund), Manuel Neuer et Robert Lewandowski et Arturo Vidal (Bayern Munich). A noter qu'au total, sur les 24 footballeurs, 3 gardiens et 4 défenseurs sont présents dans cette liste.