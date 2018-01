Découvrez le onze type des joueurs français les plus chers de l’histoire

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Avec l’officialisation de la venue d’Aymeric Laporte à Manchester City, la rédaction de téléfoot a imaginé un onze type des joueurs français les plus chers de l’histoire. Et l’équipe a du style...

Rappelez en 2001, Zinédine Zidane devenait le joueur le plus cher de l’histoire lors de son transfert de la Juventus vers le Real Madrid pour 73,5 Millions d’euros. Depuis bon nombre de joueurs ont été transférés pour plus cher, y compris des Français. Alors, justement voilà le onze type des joueurs tricolores les plus chers du foot, en retraite ou en activité, et force est de constater que cette formation a du style et qu’elle ferait peur à beaucoup… Au total cette sélection virtuelle des Bleus serait évaluée à 796 Millions d'euros !!





Dans les Buts :

Vous pensiez à Hugo Lloris ? Fabien Barthez ? Détrompez-vous, le gardien de but Français le plus cher a évolué essentiellement en Italie. Sebastien Frey a coûté 21 millions d’euros à Parme lorsque le club l’a recruté alors qu’il évoluait à l’Inter en 2000/2001. Buffon parti à la Juve, le jeune Français (20 ans à l’époque) remplace « Gigi » Buffon à Parme. Il y restera 4 ans avant de partir pour la Fiorentina.









En Défense :

Vous le savez Benjamin Mendy fut un moment le défenseur le plus cher de l’histoire (57,5) avant que Liverpool ne recrute van Dijk pour 84 millions d’euros. Avec l’arrivée de Laporte à City (65 Millions), voilà deux des quatre défenseurs français les plus chers de l’histoire. Les deux autres ?

Pas besoin de regarder bien loin pour le premier, puisque Mangala a aussi été acheté par City en 2014 pour 53,8 Millions alors qu’il jouait à Porto. Le quatrième est peut-être plus compliqué à trouver puisqu’il s’agit de Lilian Thuram, lors de son transfert de Parme vers la Juve pour 41 Millions d’euros en 2001.





















Au milieu :

Là encore dans un milieu à trois, il y aurait deux transferts récents qui seraient concernés. Cet été Corentin Tolisso est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du Bayern pour 41 millions d’euros. Le milieu de terrain serait aux côtés de Paul Pogba, un temps le joueur le plus cher du monde avec son transfert de la Juve vers MU pour 105 millions.

Et le troisième ? Zinédine Zidane, qui avec 73,5 millions d’euros reste l’un des tricolores dont le transfert a été le plus élevé dans l’histoire du foot, mais il est loin de Pogba et de deux des attaquants de la liste.













En Attaque :

Ces trois joueurs se retrouveront peut-être en Russie l’été prochain pour défendre les chances de l’équipe de France pour la Coupe du Monde. Il est intéressant de noter que ces trois talentueux attaquants possèdent comme point commun d’avoir été transférés à l’été 2017. En premier lieu, il y aurait Alexandre Lacazette qui a quitté Lyon pour Arsenal pour 53 millions.

A ses côtés, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé qui a lui rejoint le FC Barcelone pour 105 millions alors que le dernier transfert concerne deux clubs français. Kylian Mbappé a en effet quitté l’AS Monaco cet été pour le Paris Saint-Germain sous forme de prêt avec option d’achat qui sera levé l’été 2018 pour une somme environnant les 180 millions d’euros.