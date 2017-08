Découvrez le plus beau but de la saison 2016/2017 ! [ Vidéo ]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

L’UEFA avait listé les 7 plus belles réalisations inscrites sur le sol européen lors de la saison dernière. Et l’organisation européenne a révélé quel but avait été désigné comme le plus beau

Ils étaient 7 joueurs à pouvoir succéder à Lionel Messi, lauréat des deux précédentes éditions du plus beau de l’UEFA. Aucune réalisation de l’Argentin n’avait été retenue cette année, mais les talents représentés avaient fait parler leur technique et leur puissance pour se retrouver parmi les auteurs des plus beaux buts de l’année. Voici donc selon l’UEFA le plus beau but de la saison 2016/2017.





Mario Mandzukic en finale de la Ligue des Champions !

Malheureusement pour la Juventus, ce but n’a pas permis au club piémontais de remporter la finale de la Coupe d’Europe. Mais au cours d’une première période très relevée, l’attaquant de la Juventus, très bien servi par Gonzalo Higuain enchaîne contrôle et retournée acrobatique à une vitesse incroyable avec un sang-froid parfait en pleine surface de réparation.

La finition est parfaite et Keylor Navas ne peut ne serait-ce que frôler ce ballon qui va nettoyer sa lucarne gauche. Cette action recueille 26% des voix parmi les votants. On vous propose de revoir ce superbe but du joueur de la Juventus de Turin :







Moussa Sow et Casemiro complètent ce podium

Le reste du classement est composé de buts aussi exceptionnels. A la deuxième place, se trouve Moussa Sow. Décidément l’acrobatie était à l’honneur puisque sur ce but, l’attaquant est à la réception d’un centre venue de la gauche et reprend d’une retourné magnifique pour aller tromper le portier adverse.

Là encore le geste est parfaitement maitrisé et de toute beauté. Il s’en ait fallu de peu pour qu’il soit désigné plus beau but, puisqu’il a recueilli 25% des suffrages. Retrouvez cette merveille ci-dessous :









Le troisième de ce classement est le Madrilène Casemiro. (20% des voix) La Ligue des Champions était à l’honneur également puisque cette réalisation a lieu en huitième de finale de l’épreuve. Opposé à Naples, le Real pousse et les Italiens repoussent mal le ballon. A près de 25 mètres des buts, le milieu de terrain brésilien reprend de volée sans contrôle. La balle part à une vitesse folle et prend une trajectoire courbe et finit dans le petit filet droit de Reina, impuissant sur ce coup-là. On vous propose de voir ce but ! :