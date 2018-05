Découvrez le top 10 des joueurs du week-end en Europe !

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Payet sauve l'OM

Mal embarqué face à Nice après l'ouverture du score de Balotelli, l'OM s'est finalement imposé (2-1) et reste au contact de Lyon et Monaco. Un homme a fait chavirer le Vélodrome : Dimitri Payet. L'ancien Lillois a d'abord délivré une passe décisive pour l'égalisation de Valère Germain (13e), avant d'offrir la victoire aux Olympiens à vingt minutes de la fin, sur un service de Njie (72e). Il attend désormais avec impatience la liste de Deschamps pour le Mondial...

Sylla porte Monaco

Après trois matches sans victoire, Monaco s'est relancé à Caen (2-1). Privée de dix joueurs majeurs, l'ASM s'est présentée à d'Ornano avec un onze remanié et très jeune. L'équipe de Jardim peut d'ailleurs remercier Moussa Sylla, attaquant de 18 ans, qui a inscrit un doublé (13e, 90e+1) pour sa première titularisation en Ligue 1. Peut-être un avenir prometteur...

Giroud offre le choc à Chelsea

Chelsea s’est replacé dans la course à la qualification pour la Ligue des champions en battant Liverpool dimanche (1-0). A Stamford Bridge, l'unique buteur de la partie s'appelle Olivier Giroud, de la tête sur un centre de Moses (33e). Avec ce précieux succès, les Londoniens, 5es avec 69 points, ne comptent plus que deux unités de retard sur Tottenham (4e) et trois sur Liverpool (3e).

Costil maintient le cap bordelais

Bordeaux a réalisé la belle opération de la 36e journée de Ligue 1 en s'imposant à Geoffroy-Guichard face à Saint-Etienne (3-1). Benoît Costil a été décisif. S'il n'a rien pu faire sur l'ouverture du score de Cabella (sur penalty à la 28e), le portier girondin a permis aux siens de garder un avantage au score en stoppant un deuxième penalty tiré par Cabella (89e), alors que le score était de 2-1 pour le club au scapulaire. Une victoire qui ramène Bordeaux dans la course à l'Europe.

Un doublé pour Aubameyang

De l’émotion à l’Emirates Stadium dimanche. Arsène Wenger, le coach d’Arsenal, a reçu un vibrant hommage de la part du public avant la rencontre face à Burnley, puisqu'il s’agissait de son dernier match à domicile avec les Gunners. Après 22 ans à la tête d’Arsenal, le technicien de 68 ans quittera le club à la fin de la saison. Pour l'occasion, ses joueurs lui ont offert une belle victoire (5-0). Aubameyang a activement participé au festival en inscrivant un doublé (15e, 75e).





Leo Messi toujours au rendez-vous...

Dimanche, c'était jour de Clasico en Espagne. Le choc des titans n'a pas choisi son camp (2-2), mais une fois de plus Lionel Messi a été au rendez-vous. La Pulga a marqué son 33e buts de la saison en Liga, alors que son équipe était à dix après l'expulsion de Sergi Roberto. Une performance de plus pour l'Argentin.

... Cristiano Ronaldo aussi

Forcément, si Messi a été dans la lumière, un autre joueur de ce Clasico devait en faire de même. C'est réussi. Cristiano Ronaldo avait égalisé après l'ouverture du score de Suarez. CR7 étant idéalement servi par Karim Benzema.

Hamsik, une 100e amère

Il n'y a plus de suspense en Italie où la Juventus de Turin va décrocher son septième scudetto de suite. A deux journées de la fin, la Vieille Dame compte six points d’avance sur Naples, avec une différence de but largement supérieur (+61 contre +45 pour le Napoli). Samedi soir, la formation de Massimiliano Allegri avait fait le job en dominant Bologne (3-1). Pour garder un espoir de titre, Naples devait absolument gagner le lendemain face au Torino. C'est raté. A San Paolo, Naples a concédé le nul (2-2). On retiendra malgré tout le 100e but de Marek Hamsik en Serie A. Belle perf' du Slovaque.

Gomez toujours là

Mario Gomez a fait parler de lui en Allemagne ce week-end. L'attaquant de 32 ans a offert la victoire à Stuttgart (2-0) face à Hoffenheim, qui est en course pour une place en Ligue des champions. L'ancien joueur du Bayern Munich a inscrit nu doublé.

La belle journée de... Jahanbakhsh

Son nom ne vous dit certainement pas grand-chose. Pourtant dimanche Alireza Jahanbakhsh (à vos souhaits !) a inscrit un triplé avec l'AZ Alkmaar (championnat des Pays-Bas). Son équipe a gagné 6-0 contre Zwolle. L'Iranien vient de terminer meilleur buteur de la saison régulière (21 buts). Et vous pourrez le retrouver à la Coupe du monde (14 juin-15 juillet) diffusée sur TF1.