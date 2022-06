Dégraissage en vue à Manchester : Tevez, Adebayor, Santa Cruz, Touré...

Avec pas moins de 63 joueurs actuellement sous contrat dans l'effectif pro, Manchester City compte procéder à un énorme dégraissage lors du mercato. Des joueurs tels que Tevez ou Adebayor devraient être cédés.

A en croire le journal britannique le Daily Telegraph, il faudra regarder du côté de Manchester City question départ lors du mercato d'hiver.





Fair-play financier oblige



Avec l'application prochaine du fair-play financier interdisant aux clubs de dépenser plus que ce qu'ils ne gagnent, Manchester City songerait à prendre certaines dispositions. Les Citizens comptent profiter du mercato hivernal pour réduire de manière conséquente leur masse salariale, principale source de dépenses d'un club pro.





Les affaires de Manchester



Du coup, vu les joueurs sous contrat à Manchester City (63 au total), il y a de quoi réaliser quelques jolis coups. Parmi la vingtaine de joueurs potentiellement poussés vers la sortie se trouvent par exemple Carlos Tevez, Wayne Bridge ou Kolo Touré (ce dernier étant toutefois suspendu six mois pour dopage).





Adebayor et Santa Cruz déjà partis



Les attaquants Emmanuel Adebayor et Roque Santa Cruz, s'ils appartiennent toujours à Manchester City, évoluent cependant d'ores et déjà sous d'autres cieux. Le Paraguayen est actuellement prêté au Betis Séville, tandis que l'avant-centre togolais joue lui à Tottenham, également sous forme de prêt.



Il y aura forcément quelques bonnes affaires à conclure du côté de Manchester City cet hiver.