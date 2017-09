Dembélé, Messi, Neymar... le début des stars avec le FC Barcelone

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Ce lundi matin, Ousmane Dembélé fait la une de Sport et de El Mundo Deportivo, les deux principaux quotidiens catalans. Preuve que l’international tricolore a fait forte impression pour ses premiers moments avec le FC Barcelone en seulement 20 minutes. Auteur d’une passe décisive sur le cinquième et dernier but de Luis Suarez, l’ancien Rennais a donc réussi ses débuts sous ses nouvelles couleurs blaugranas. Cela n’a pas toujours été le cas de certains de ses illustres prédécesseurs.





Ronaldinho, 30 août 2003, Athletic Bilbao – FC Barcelone (0-1)

Après avoir joué avec le PSG entre 2001 et 2003, Ronaldinho rejoint la Catalogne à l’été 2003. Pour sa première apparition avec le Barça, le Brésilien s’impose avec son équipe contre l'Athletic Bilbao, mais il doit attendre la semaine suivante pour ouvrir son compteur but. C’était au Camp Nou contre le FC Séville d’une magnifique frappe de près de 30 mètres venu heurter la barre transversale avant de rentrer.









Lionel Messi, 16 octobre 2004, Espanyol Barcelone – FC Barcelone (0-1)

A 17 ans, le jeune Argentin ne possède pas encore l’aura qui est la sienne aujourd’hui. Il ne s’agit que d’un élément prometteur du centre de formation. Il effectue ses débuts lors du derby contre l’Espanyol Barcelone. Il rentre à la 81ème minute de jeu à la place de Deco alors que le score est déjà acquis. Son premier but interviendra le 1er mai 2005 face à Albacete, sur une passe de Ronaldinho.









Thierry Henry, 26 août 2007, Racing Santander – FC Barcelone (0-0)

Joueur emblématique des Gunners, Thierry Henry s'engage avec le FC Barcelone à l’été 2007. Il conserve le 14, son numéro fétiche qu’il porte pour la première fois avec les Blaugranas contre le Racing Santander. Il ne dispute que la dernière demie-heure. Après une réalisation en Ligue des Champions contre Lyon, son premier but interviendra le 29 septembre contre Levante… contre qui il inscrit un triplé à cette occasion !













Neymar, 18 août 2013, FC Barcelone – Levante (7-0)

Le Brésilien joue pour la première fois avec le Barça contre Levante. Il rentre à la 64ème minute à la place d’Alexis Sanchez alors que le score est déjà de 6-0, et il ne prend pas part au festival de son équipe qui atomise Levante et son gardien Keylor Navas aujourd’hui au Real Madrid.

Son premier but interviendra contre l’Atletico Madrid en supercoupe d’Espagne, et en Liga il a dû patienter jusqu’à la 5ème journée contre la Real Sociedad le 24 septembre 2013 (4-1).

















Luis Suarez, 25/10/2014, Real Madrid – FC Barcelone (3-1)

Vous souvenez-vous de la raison pour laquelle Luis Suarez n’a pu débuter avec le Barça qu’en octobre ? Tout simplement car quelques mois plus tôt l’Uruguayen avait mordu Chiellini lors de la Coupe du Monde 2014 et il avait écopé d’une suspension de 4 mois.

Hasard du calendrier, il peut rejouer contre le Real Madrid. Il dispute 69 minutes, et voit les Merengue de Carlo Ancelotti s’imposer 3-1. Le match avait pourtant bien commencé pour lui avec une passe décisive pour Neymar dès la 4ème minute de jeu.