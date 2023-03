Dépasser les 300 buts en Liga ? Lionel Messi peut le faire face au Celta Vigo

Le 17 février 2013, quasiment trois ans jour pour jour, Lionel Messi dépassait la barre des 300 buts inscrits avec le FC Barcelone toutes compétitions confondues. Dimanche face au Celta Vigo, l’Argentin a l’occasion de marquer l’histoire : avec un doublé, il serait le seul joueur à dépasser les 300 pions en Liga.





En novembre 2014, Lionel Messi devenait le meilleur buteur des 85 ans d’histoire de la Liga. L’Argentin dépassait Telmo Zarra et ses 251 pions. Aujourd’hui, le joueur du FC Barcelone en a inscrit 47 de plus. Ce weekend, contre le Celta Vigo, il peut devenir le premier footballeur à marquer 300 buts dans le championnat espagnol. A 28 ans seulement. Pour ordre de comparaison, Cristiano Ronaldo en est à 222.





.@VI_nl: “Milestone in sight for Messi. He can become the first player to reach 300 goals in @LaLiga.” pic.twitter.com/AdkG85CZaj