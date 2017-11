Derby ASSE-OL - Ruffier : "Tous les derbys sont beaux… quand ils sont gagnés"

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Stéphane Ruffier a accordé une interview à Téléfoot avant le derby entre Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais.

A quelques heures du derby bouillant entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais, Stéphane Ruffier a accordé une interview à Téléfoot, l'occasion de revenir sur ces matches particuliers et l'image que les gens ont de lui.





"Ce n'est pas forcément le meilleur qui gagne…"

Stéphane Ruffier vit actuellement sa septième année dans les cages de Saint-Etienne. Autant dire que les derbys, il connaît. Dimanche soir, en l'absence de Loïc Perrin, le gardien sera capitaine. "C'est un match à part dans une saison, un match qui ressemble à aucun autre" explique-t-il, ajoutant "Tous les derbys sont beaux… quand ils sont gagnés". Il sait aussi comment un derby se gagne : "ce n'est pas forcément le meilleur qui gagne, c'est celui qui en veut le plus".





Viser l'Europe

Stéphane Ruffier garde le classement dans un coin de l'esprit et il sait qu'une victoire ce dimanche soir permettra aux Verts d'affirmer leurs ambitions, de remonter sur les 3-4 premiers. Car le portier a un objectif en tête : "Nous joueurs, on doit avoir cette ambition là de retrouver l'Europe". Il confie par ailleurs que l'arrivée d'Oscar Garcia, apportant un "nouveau discours", "une nouvelle manière de fonctionner", est "toujours bien pour progresser".





"Ce qui est important, c'est que pensent mes proches"

Stéphane Ruffier est de nature discrète. Il préfère ne pas faire de bruit, ne pas s'épancher sur les réseaux sociaux. "L'important, c'est de prendre du plaisir" répond-il quand on lui demande où il pense se situer dans la hiérarchie des gardiens, "aujourd'hui, on veut trop faire de classement, on veut trop savoir qui est meilleur que qui." Son côté froid ? "C'est mon caractère qui veut ça. J'aime le calme, j'aime la discrétion. Ce qui est important, c'est ce que pensent mes proches."