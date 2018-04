Derby d'Italia, Mourinho Vs Wenger, Old Firm : les affiches à ne pas manquer ce week-end

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

INTERNAZIONALE / JUVENTUS TURIN





Serie A - 35e journée





Une semaine après sa défaite à domicile face au Napoli, la Juventus Turin va se devoir se coltiner un autre fardeau : le Derby d’Italia, le classique des classiques en Italie. En déplacement sur la pelouse de Giuseppe Meazza, le club piémontais est en mission commando pour préserver sa première place au classement.





Avec un point d’avance sur le Napoli à quatre journées du terme, la Juve n’a pas le droit à l’erreur avec ce match qui sent le piège à des kilomètres. Ce choc face au club lombard, la Juventus le jouera sans Giorgio Chiellini, qui ne rejouera pas cette saison.





En même temps, Naples ira défier lui aussi un client : la Fiorentina, à Artemio-Franchi. Relancée la semaine dernière, la course au scudetto va être passionnante. Et probablement dramatique.







Le saviez-vous ? C’est l’écrivain et journaliste, Giovanni Gianni Brera, considéré comme le "pape" du journalisme de sport en Italie et grand défenseur du jeu défensif, qui a créé l’expression "Derby d’Italia" en 1967. Clubs les prestigieux et populaires à l’époque, l’Internazionale FC et la Juventus Turin étaient apparus comme de véritables antagonistes. Leur appartenance à deux grandes dynastie - les Moratti (Inter) et les Agnelli (Juventus)







