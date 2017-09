Derby de Barcelone : Ousmane Dembélé décisif pour sa première avec le Barça

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Recrue la plus chère de l'histoire du Barça, Ousmane Dembélé a parfaitement réussi ses débuts en se montrant décisif lors du derby barcelonais contre l'Espanyol.

Samedi soir, le FC Barcelone s'est facilement imposé face à son voisin de l'Espanyol sur le score sans appel de 5-0. Si Lionel Messi s'est illustré avec un triplé (les autres buteurs sont Luis Suarez et Gerard Piqué), l'histoire retiendra surtout la première apparition d'Ousmane Dembélé avec le maillot blaugrana.



Une passe décisive et La Marseillaise

Remplaçant au coup d'envoi du match, Ousmane Dembélé est finalement entré en jeu à la 68e minute à la place de Gerard Delofeu. L'international a eu droit à une ovation du Camp Nou, qui lui a déjà concocté une chanson en son honneur, sur l'air de La Marseillaise.



Galvanisé par cet accueil chaleureux, Ousmane Dembélé en a profité pour délivrer sa première passe décisive, à destination de Luis Suarez qui a inscrit le dernier but du match mais le premier de sa saison. "J'ai vu Luis Suarez faire une belle course au deuxième poteau, il était tout seul et j'ai réussi à lui mettre le ballon", a expliqué Dembélé au micro de la chaîne du club.



Valverde félicite Dembélé

Après la rencontre, l'entraîneur du Barça, Ernesto Valverde a félicité Ousmane Dembélé pour sa première : "La bonne chose, c'est que Dembélé a osé tenter des choses. Il n'a pas été juste là pour faire le travail, il a essayé de se déployer sur le terrain, de dribbler, et les autres joueurs l'en ont remercié."



Quant à Ousmane Dembélé, il était bien évidemment heureux de cette grand première : "Je me suis senti bien, j'ai eu de bonnes sensations, dans un super stade avec un super public. C'est une belle victoire".