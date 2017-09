Derby Nice-Monaco : Le Tigre Radamel Falcao prêt à rugir

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Huit buts en sept matches, toutes compétitions confondues avec l'AS Monaco et la Colombie. Voici le bilan de Radamel Falcao en ce début de saison. Et face à Nice, ce samedi, à 17h00, El Tigre veut rugir de nouveau.



La vie sans Mbappé

Depuis la saison dernière, le vrai Falcao est de retour. Après s'être égaré en Premier League, à Manchester United puis à Chelsea, le Colombien est revenu en Principauté pour le plus grand bonheur des Asémistes. La saison dernière, Falcao a inscrit 30 buts en 43 matches dont 21 en Ligue 1. Son association avec Kylian Mbapp2 a fait des ravages, permettant à l'AS Monaco de remporter le championnat et d'atteindre les demi-finales de la Ligue des champions.



Et cette saison, malgré le départ de Mbappé au PSG, Falcao garde la forme. En championnat, Radamel Falcao a inscrit 7 buts en 4 matches ! Et avec la Colombie, il s'est illustré en marquant le but égalisateur des Cafeteros face au Brésil, d'une superbe tête.



On a retrouvé le "vrai Falcao"

Pour son entraîneur, Leonardo Jardim, on a même retrouvé le vrai Falcao : "Falcao, c'est un gros buteur. Il marquera beaucoup. Mais le plus important c'est son attitude. Il presse et tacle. Il est un vrai joueur d'équipe. C'est le vrai Falcao que j'ai connu à Porto. Et il doit être très heureux de ça..."



Jardim compte bien évidemment sur lui pour faire la différence face à l'OGC Nice. Reste à savoir qui sera le nouveau compère de l'attaquant colombien. Jardim pourra en effet lui associer, au choix : Stevan Jovetic, Rachid Ghezzal ou Keita Baldé.



Nice-Monaco : les joueurs retenus par les deux entraîneurs

OGC Nice : Cardinale, Benitez, Jallet, Souquet, Coly, Marlon, Le Marchand, Koziello, Mendy, Seri, Lusamba, Walter, Lees-Melou, Balotelli, Plea, Saint-Maximin, Srarfi, Ganago. Entraîneur : Lucien Favre.



AS Monaco : Subasic, Benaglio, Sy, Glik, Jemerson, Jorge, Raggi, Sidibé, Touré, Fabinho, Lemar, Moutinho, Rony Lopes, Tielemans, A.Traore, Baldé, Carrillo, Diakhaby, Falcao, Ghezzal, Jovetic. Entraîneur : Leonardo Jardim.