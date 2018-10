Deschamps et les bleus reviennent sur le match nul face à l’Islande.

Par Vincent Guillot | Ecrit pour TF1 |

Les bleus ont eu un coup de mou face à l’Islande. En manque d’agressivité et peut être de motivation, l’équipe de France n’a pas mis l’intensité nécessaire à un match international. Ce qui n’a pas pardonné face à une équipe d’Islande, bien positionné en bloc bas et décidé à ne pas subir les cartons reçus en septembre face à la Belgique et la Suisse.



Ousmane Dembélé l’a clairement dit : « On a joué à un rythme de sénateur ». Raphael Varane a dressé un constat similaire : « Il faut qu’on soit conscient de nos forces et nos faiblesses. Nos faiblesses c’est quand on ne met pas l’intensité nécessaire. Dans ces cas là, on est en difficulté. » Et la madrilène prévient : « On risque d’avoir beaucoup de matchs comme ça pendant 4 ans. »



Didier Deschamps ne dramatise pas

Des matchs face à des adversaires regroupés, lors d’affiches pas toujours prestigieuses. Didier Deschamps va dans le même sens que son défenseur central « On aura d’autres matchs de ce type. C’est un rappel, s’il y en avait besoin, de ce qu’est le haut niveau. » Le coach champion du monde ne dramatise cependant pas le tableau. « Je tiens compte du contexte, du changement de joueurs. »

D.D se méfie cependant d’une équipe allemande blessés par sa défaite face au Pays Bas et qui devra réagir mardi au Stade de France. Entre temps le coach des bleus fêtera ce Lundi 15 octobre son 50e anniversaire ! Happy Birthday coach !