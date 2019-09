Deschamps : "Coman est rayonnant, c’est quelqu’un sur qui j’ai tout le temps compté"

QUALIFICATIONS EURO 2020 - Invité de Téléfoot, dimanche, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, est revenu sur la prestation et le doublé de Kingsley Coman face à l'Albanie (4-1).

Sur la prestation de Coman face à l'Albanie

"C’est très bien, ce qu’il a fait hier (lors de France-Albanie) Kingsley. Et avec nous depuis trois ans avant l’Euro."

"Malheureusement, il a eu de graves pépins physiques, dont un qui l’a empêché de venir avec nous dans le groupe qui a été champion du monde."

Sur les progrès de Coman

"Depuis un an avec son club du Bayern, il a ajouté beaucoup d’efficacité dans son jeu. Et son match d’hier confirme cette progression. C’est un élément très important."

"Et quand il est épargné par les blessures, évidemment qu’il a des qualités de percussion, de vitesse, de dribbles pour éliminer l’adversaire."

"Il est rayonnant. C’est quelqu’un sur qui j’ai tout le temps compté. Je n’ai toujours pas pu compter sur lui malheureusement."

"Mais c'est vraiment un joueur avec un profil très intéressant."

Sur l'utilisation de Coman

"C'est une question d'équilibre. Après Kingsley a l'avantage de pouvoir jouer des deux côtés."

"Tout est possible, ça dépend du rapport de force. D'avoir deux joueurs avec les mêmes caractéristiques à gauche et à droite et deux attaquants."

"Ca dépend des matches, mais c'est une option qui est intéressante aussi. "

"Face à un adversaire défensif avec un bloc bas, avoir cette variété, cette percussion, cette vitesse, plus deux attaquantsnça amène plus de danger à l'adversaire."