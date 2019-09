Deschamps : "Ikoné a fait ce qu'il est capable de faire avec Lille"

QUALIFICATIONS EURO 2020 - Invité de Téléfoot, dimanche, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, est revenu sur la première sélection de Jonathan Ikoné, buteur face à l'Albanie.

S'il a été étonné par la performance d'Ikoné

"Pas étonné, mais il a fait ce qu'il est capable de faire avec son club et ce qu'il a fait à l'entraînement cette semaine."

"Une première sélection, c'est toujours inoubliable, lui il s'en souviendra encore un peu plus : Stade de France, 80 000 personnes et premier but. Donc, c'est très bien"