Diego Simeone refait son choix entre Messi et Ronaldo

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

C’est un débat qui n’aura probablement jamais de fin. Qui est le meilleur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? A chacun son avis, mais il semblait que l’intégralité des Portugais supportait le nouveau joueur de la Juventus alors que les Argentins plébiscitaient la star du FC Barcelone. Cependant en pleine coupe du monde, une conversation whatsapp de Diego Simeone a fait surface, où il semble expliquer préférer le Portugais à son compatriote. Il s’en est expliqué récemment, clarifiant ses propos.





« Je choisirais toujours Messi sans le moindre doute »

Suite à la sévère défaite 3-0 contre la Croatie en phase de groupe de la Coupe du Monde, les Argentins ont douté de l’Albiceleste et de sa capacité à remporter le trophée. Diego Simeone n’avait pas fait exception, et lors d’une conversation sur whastapp avec son adjoint German Burgos rendue publique, il dénigre l'attaquant du FC Barcelone «Messi est très bon, mais il est très bon parce qu’il est entouré (au Barça) de joueurs extraordinaires. Mais si tu dois choisir entre Messi et Ronaldo pour une équipe normale, tu prends qui ? »

En conférence de presse d’avant-match avant de jouer contre le PSG, El Cholo a précisé son choix, affirmant qu’[il] « choisirait Messi devant Ronaldo sous le moindre doute. »













« Dans une équipe de joueurs normaux, Ronaldo serait sans doute un meilleur choix »

L’entraîneur de l’Atletico Madrid a précisé sa pensée lors de sa discussion privée avec son adjoint. « Quand j’ai dit ce que j’ai dit au sujet de Messi et Ronaldo, je ne parlais pas de qui est le meilleur joueur au monde entre les deux. Je disais que dans une équipe composée de joueurs normaux, Ronaldo serait sans doute un meilleur choix. Mais dans une formation de top joueurs, Messi est le meilleur au monde. »

En ce qui concerne la Coupe du monde les deux quintuples vainqueurs du Ballon d’Or sont tous les deux tombés en huitièmes de finale, ce qui les place à égalité sur ce plan là.