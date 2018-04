Dijon – Lyon : Nabil Fékir, retour réussi

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

De retour dans le groupe lyonnais lors du déplacement à Amiens où il a joué un quart d’heure, Nabil Fékir a cette fois disputé son premier match en tant que titulaire avec Lyon depuis le derby contre Saint-Etienne à la fin du mois de février. Le milieu de terrain de 24 ans revient au bon moment pour la lutte pour la deuxième place de son club, et se battre pour une éventuelle place en Bleu en vue de la Coupe du Monde en Russie.





Un seul être vous manque et le club est éliminé de deux Coupes

En s’imposant sur la pelouse de Dijon (2-5), l’Olympique Lyonnais enchaîne un sixième succès consécutif en Ligue 1. Ces 18 points pris permettent au club de croire encore à la place de dauphin, ce qui promet une fin de saison excitante. Qui plus est, avec le retour de Nabil Fékir, les hommes de Bruno Génésio peuvent s’appuyer sur la réussite d’un homme en grande forme.

Sans lui, les résutalts des Gones ont d’ailleurs été en dents de scie pendant un mois et demi. Eliminé par Caen en Coupe de France (1-0), les Lyonnais ont aussi quitté la Ligue Europa suite à la double confrontation face au CSKA Moscou (0-1, 2-3). Dur de ne pas voir une corrélation avec l’absence de l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 cette saison lors de ces oppositions.









22% des buts de l’OL

Pour souligner l’importance de Nabil Fékir avec l’OL cette saison, il faut regarder au niveau de son impact sur le jeu offensif du club. En inscrivant le troisième but de Lyon contre Dijon, le numéro 18 de Lyon a marqué son 17ème but de la saison en seulement 26 rencontres disputées, soit un but toutes les 126 minutes ! (Source : LFP) Seuls Cavani (1 but toutes les 92 minutes), Neymar (toutes les 95 minutes) et Falcao (toutes les 113) font mieux que lui parmi les meilleurs buteurs de Ligue 1.

Alors qu’il est encore parvenu à s’illustrer en 73 minutes de jeu contre le DFCO, Fékir a une nouvelle fois démontré l’importance qu’il a pour le jeu lyonnais. Cette saison, il représente 22% des buts lyonnais, et ce chiffre ne prend pas en compte les 5 passes décisives qu’il a réalisées depuis le début du championnat. L’OL aura bien besoin de son meneur de jeu dans la lutte contre l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille pour tenter de finir à la deuxième place. Qui plus est, si Nabil Fékir poursuit sur ce rythme, il pourrait convaincre Didier Deschamps de l’emmener en Russie, ce qui promet une fin de saison très excitante pour le Rhodanien.