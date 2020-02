Djibril Cissé compte rester à la Lazio

Alors que l'AJ Auxerre lui fait les yeux doux, Djibril Cissé a annoncé qu'il comptait rester à la Lazio Rome pendant le mercato, mettant fin aux rumeurs de départ cet hiver.

Djibril Cissé a lui-même mis un terme aux rumeurs d'un départ de la Lazio au mercato d'hiver en s'exprimant sur son compte Twitter.





« Je vais rester à la Lazio »



Par le biais de son compte Tweeter, Djibril Cissé a mis les choses au clair : « J'entends beaucoup de choses sur moi alors je veux clarifier la situation, je vais rester à la Lazio et montrer qui je suis vraiment. »





« Je suis un combattant »



En grande difficulté avec la Lazio Rome, ayant perdu la confiance de son entraîneur et eu maille à partir avec les supporters, Djibril Cissé confie : « Je n'abandonne pas, je suis un combattant et je vous le montrerai. Je suis impatient de jouer à nouveau. »





Pas d'Auxerre, pas d'Euro ?



Vu les problèmes rencontrés par Djibril Cissé à la Lazio, un retour à Auxerre paraissait être un bon moyen de se relancer avant l'Euro 2012. Au lieu de ça, l'attaquant risque de devoir regagner une place de titulaire à Rome s'il veut avoir une chance d'être sélectionné par Laurent Blanc.



Mais en six mois, la situation de Djibril Cissé à la Lazio a le temps d'évoluer dans le bon sens.