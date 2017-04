Dortmund-Monaco : Dembélé-Mbappé, un duel de rêve

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont les deux derniers phénomènes du football français. A seulement 18 et 19 ans, les deux internationaux français vont s'affronter ce soir en Ligue des champions, à l'occasion du choc Borussia Dortmund-AS Monaco.

C'est un match dans le match que nous envie le reste de l'Europe. Avec Dortmund-Monaco, ce mardi soir à 20h45, les amoureux du foot vont pouvoir se régaler avec un duel entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Avant leur affrontement, Téléfoot en profite pour faire le point sur les statistiques déjà phénoménales des deux joueurs.



Mbappé plus précoce que Dembélé



Né le 20 décembre 1998 à Bondy, Kylian Mbappé a fait ses débuts en Ligue 1 le 2 décembre 2015 lors d'un Monaco-Caen à seulement 16 ans, 11 mois et 2 jours. Il est ainsi devenu le plus jeune joueur de l'histoire de l'AS Monaco. De son côté, Ousmane Dembélé, né le 15 mai 1997 à Vernon, a fait sa première apparition chez les pros le 6 novembre 2015 lors d'un déplacement de Rennes à Angers. Le joueur du BVB avait alors 18 ans et 6 mois.

Mbappé est également le plus jeune buteur de l'AS Monaco à 17 ans et 62 jours : en scorant contre Troyes le 20 février 2016, il a effacé des tablettes un certain Thierry Henry. Quant à Ousmane Dembélé, il a inscrit son premier but en L1 le 22 novembre 2015 à l'âge de 18 ans, 6 mois et 7 jours ce qui n'est pas mal non plus (septième buteur le plus précoce du Stade Rennais).



Ousmane Dembélé peut aussi se vanter d'avoir inscrit un triplé en Ligue 1, le 6 mars 2016 contre Nantes, à seulement 18 ans et 9 mois. Et encore une fois, Kylian Mbappé fait mieux ! Le 11 février 2017, il a inscrit un triplé contre le FC Metz à 18 ans et 2 mois en seulement 42 minutes. Cependant, le record reste à l'actif de Jérémy Ménez, auteur d'un triplé avec Sochaux le 22 janvier 2005 à seulement 17 ans et 8 mois.



Au total, après 68 matches en pro, Dembélé totalise 19 buts en 68 matches tandis que Mbappé se montre légèrement plus efficace : 20 buts en 48 matches pro.

Déjà internationaux !

Autre élément étourdissant avec Dembélé et Mbappé, c'est qu'ils sont déjà internationaux ! Dembélé compte cinq sélections et a fait ses débuts internationaux le 1er septembre 2016 lors du match amical Italie-France. Mbappé a pour sa part étrenné le maillot bleu pour la première fois le 25 mars dernier contre le Luxembourg avant de connaître une deuxième sélection et première titularisation quelques jours plus tard contre l'Espagne.

A noter que Dembélé et Mbappé ont même joué ensemble les douze dernières minutes de la victoire au Luxembourg (3-1) et que ce duo fera peut-être les beaux joueurs de l'équipe de France dans les années à venir. D'ailleurs, face au Luxembourg, Mbappé (à 18 ans, 3 mois et 5 jours) est devenu le deuxième plus jeune joueur de l'équipe de France depuis 1945 (et surtout, le premier international français né après le Mondial 98 ! Ousmane Dembélé est quant à lui le 9e plus jeune joueur depuis 1945 (19 ans, 3 mois et 17 jours).



On attend désormais le premier but en équipe de France de ces deux joueurs. Mais aucun des deux ne pourra prétendre à battre le record de Georges Lech, buteur contre la Suisse le 11 novembre 1963 à l'age de 18 ans et 5 mois et 9 jours. En effet, si Mbappé, plus jeune que Dembélé, venait à marquer contre le Paraguay, le 2 juin prochain, il sera âgé de 18 ans, 5 mois et... 13 jours.



