Drôle de soirée : Rennes gagne puis perd… son Président !

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Les supporters du Stade Rennais ont vécu un véritable ascenseur émotionnel vendredi soir. Après avoir vu leur équipe, qui traversait une période compliquée, remporter leur match face à Bordeaux, ils ont appris le départ de René Ruello, le président du club.





"J'ai pris du repos et la décision de quitter mes fonctions"

"Après le délire médiatique hallucinant de la mi-octobre, j'ai pris du repos et la décision de quitter mes fonctions à la Présidence du club, malgré le soutien et les assurances de mon actionnariat" a annoncé René Ruello par un communiqué de presse, publié peu après la victoire de Rennes face à Bordeaux grâce au seul but contre son camp de Toulalan. "J'ai différé cette annonce jusqu'au match de ce soir [vendredi]" précise-t-il, pour "ne pas ajouter à la confusion et perturber l'équipe".





"Bonne chance à mon successeur"

"Je souhaite bonne chance à mon successeur. J’espère qu’il aura la sagesse, patience et l’intelligence de poursuivre, avec Christian Gourcuff, le travail qu’il a commencé. Il faut plus d’un an et quatre mois pour réaliser un projet comme celui-là et l’enraciner durablement" a ensuite expliqué René Ruello, qui met fin à un imbroglio ayant franchement remis en question le projet du Stade Rennais. Olivier Létang, ancien directeur sportif du PSG, a été nommé président délégué et manager général de Rennes.





"Je l'ai appris après vous, la presse"

Pour Christian Gourcuff, c'est une véritable douche froide. Car l'entraîneur, qui vient de signer une série de quatre victoires de rang, ne s'y attendait pas. "Je viens de l'apprendre, je suis écœuré, écœuré de ce qui se passe depuis un mois ici. René Ruello a eu la délicatesse de ne pas me le dire avant le match. Je l'ai appris après vous, la presse" confie-t-il, choqué et déçu. "Ce projet de club pour lequel je suis venu, évidemment avec la démission du président, est remis en question" conclut-il. Son avenir au sein du club aussi, apparemment.