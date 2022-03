Drogba, idole de l'OM à jamais !

Didier Drogba débutera le Marseille-Chelsea de ce soir. Signant son grand retour à l'OM, l'attaquant des Blues sera la véritable attraction de ce match sans enjeu de Ligue des Champions. Marseille et Chelsea qualifiés, la rencontre de ce soir sera surtout une fête où les supporters de l'OM auront tous les yeux rivés sur leur héros de toujours.

Didier Drogba sera fêté en héros ce soir lors de Marseille-Chelsea pour son grand retour au Vélodrome. L'Ivoirien qui a enchanté l'OM, sera titulaire contre le club de son cœur.

Une rencontre à suivre sur TF1.fr dès 20h45, en vidéo et avec contrôle du direct !



Ancelotti n'a pas le choix !

Didier Drogba sera titulaire contre Marseille. L'attaquant de Chelsea, pour son grand retour à l'OM, ne pouvait pas débuter sur le banc selon Carlo Ancelotti. En conférence de presse, l'entraîneur des Blues a déclaré : « Je ne suis pas fou. (...) Je suis obligé de le faire commencer ce match, je ne tiens pas à ce qu'il me fasse la gueule toute l'année ».



Drogba, le retour du héros !

Chouchou de l'OM, l'Ivoirien sera l'attraction de ce Marseille-Chelsea, match sans autre enjeu que celui du prestige. Impatient, et décidé à « faire un très bon match » selon Ancelotti, Didier Drogba sera sans doute ovationné par les supporters au Vélodrome. Sans Anelka à ses côtés, Drogba devrait assurer le show. « Vous verrez toute l'étendue de son talent », a prévenu le coach des Blues.

Marseillais à jamais !

Didier Drogba n'a joué qu'une saison à l'OM, entre 2003 et 2004. Avant de rejoindre Chelsea et de devenir le « guerrier » de Mourinho, il a planté 32 buts et créé la sensation au Vélodrome. « On a aimé l'homme par-dessus-tout », commente le Président des Yankees, Michel Tonini. Le lien entre Drogba et les fans de l'OM est impérissable et même « totalement irrationnel ».

Ce soir, le dernier match de poule de Ligue des Champions sera sans doute une fête.

Adversaire de luxe, Drogba est vréitablement attendu en messie. S'il marque contre l'OM, les Marseillais n'auront sans doute aucune rancœur et pourraient même l'ovationner !



