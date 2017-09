Dybala, Mertens, Lukaku, Pellegri, Aubameyang : le Top 10 des joueurs du week-end

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Paulo Dybala (Juventus Turin)





La Joya continue de porter la Juventus en ce début de saison. Auteur d’un triplé sur la pelouse de Sassuolo, dimanche, l’Argentin a porté son total de buts inscrits à 8.





Le N.10 de la Juventus, plus que jamais meilleur buteur de la Juve, est surtout devenu le premier joueur à marquer lors des quatre premières rencontres de la saison en Serie A.













Dries Mertens (Napoli)





L’attaquant du Napoli continue sa moisson de buts. Lui aussi auteur d’un triplé, l’international belge a participé avec conviction au carton de Naples au San Paolo face à Benevento (6-0).





Avec cinq buts en quatre rencontres, Mertens fait partie de la meute des buteurs qui se sont mis en chasse derrière Paulo Dybala en Serie A. C’est son meilleur début de saison avec le club italien depuis son arrivée en provenance du PSV Eindhoven en 2013.

















Romelu Lukaku (Manchester United)





A nouveau buteur en Premier League lors du carton de Manchester United face à Everton (4-0), dimanche, Romelu Lukaku a lui ajouté un cinquième but à son compteur personnel en championnat.







En confiance, le Belge a trouvé le chemin des filets lors de quatre des cinq rencontres disputées cette saison par les Red Devils. Avec 11 buts marqués, il est le meilleur buteur en Europe toutes compétitions confondues.

L’ancien attaquant d’Everton et Chelsea est devenu le quatrième plus jeune joueur (à 24 ans et 127 jours) à atteindre le cap des 90 buts en Premier League derrière Robbie Fowler (22 ans, 241 jours), Michael Owen (22 ans, 324 jours) et Wayne Rooney (24 ans, 35 jours).

















Pietro Pellegri (Genoa)

Le natif de Gênes, à ce jour le troisième plus jeune buteur de l’histoire du championnat d’Italie (à 16 ans et 3 mois), est devenu dimanche soir le premier joueur né au XXI siècle à inscrire un doublé lors d’une rencontre de Serie A.

Né le 17 mars 2001, Pellegri était également devenu en mai dernier le premier joueur né dans les années 2000 à marquer un but en Serie A.



















Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

Auteur d’un doublé face à Cologne avec le Borussia Dortmund (5-0), dimanche au Signal Iduna Park, Pierre-Emerick Aubameyang a porté son total de buts à 4 en cette entame de saison.

Meilleur buteur de la Bundesliga la saison dernière, avec 31 buts, le Gabonais, 35 buts au compteur depuis les treize derniers mois, est le buteur le plus prolifique en Europe depuis août 2016.