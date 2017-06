Eden Hazard finit l’année sur une très mauvaise note

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Les jours se suivent et ne ressemblent pas pour la merveille Belge Eden Hazard. Après une saison époustouflante qui a vu les Blues dominer la Premier League, le Belge n’avait plus que deux rencontres à disputer avant de profiter de vacances. Mais le Diable Rouge s’est malencontreusement blessé à la cheville, et son absence pourrait être très longue.





3 mois d’absence pour sa fracture de la cheville ?

Dimanche lors d’un entrainement avec sa sélection, Eden Hazard s’est donc blessé à la cheville. Les examens que l’ancien lillois a passés dans la foulée n’ont rien révélé de bons pour le récent champion d’Angleterre. Il souffre d’une fracture à la cheville droite qui devrait l’éloigner des terrains pendant au moins 3 mois, voire plus.

Pour Hazard, cela signifie un retour à la compétition prévu pour le mois de septembre au mieux, sachant qu’il manquera la préparation d’avant-saison et le début de saison avec les Blues. Il est de ce fait automatiquement absent pour le match qualificatif de la Belgique contre l’Estonie prévu ce vendredi 9 juin.





Des fans de Chelsea se réjouissent de sa blessure

Sauf miracle, il ne sera donc sans doute pas remis pour le choc du groupe H contre la Grèce prévue le 3 septembre, et sa présence pour le déplacement en Bosnie au début du mois d’octobre est elle aussi incertaine. La Belgique distance respectivement ces deux nations de 2 et 3 points et ces rencontres vont s’avérer décisives dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde en Russie. A l’aller, les Diabes Rouges avaient d’ailleurs concédé le nul contre la Grèce (1-1) à domicile.

Chelsea peut aussi s’inquiéter de l’absence de sa pépite pour les premiers mois de la compétition. Mais les fans sur les réseaux sociaux se réjouissent malgré tout de cette blessure. Plusieurs supporters des Blues ont en effet indiqué que sans Hazard, Chelsea allait être dans l’obligation de se renforcer pour être compétitifs dès le début de saison. Involontairement, le Belge a peut-être animé le Mercato, mais pas de la manière dont on pouvait s’y attendre.