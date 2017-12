Ederson, l’autre homme fort de Manchester City

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le potentiel offensif des Citizens impressionne depuis le début de la saison, mais une donnée échappe un peu concernant les joueurs de Pep Guardiola. Le club a la meilleure défense de Premier League, et ce malgré les absences sur blessure de Stones, Mendy et de Kompany plus ou moins régulièrement. Un homme explique en partie cette réussite offensive, le gardien Ederson.





Gardien de la meilleure défense de Premier League

Cet été, les dirigeants des Citizens ont décidé de frapper fort lors du Mercato. Défensivement, Kyle Walker, Benjamin Mendy, Danilo et Ederson ont rejoint Manchester City. Les deux premiers sont blessés, et le troisième joue peu. Seul Ederson tient son rang et démontre pourquoi le club anglais a insisté pour le recruter pour 40 millions d'euros. Impérial dans les cages, malgré une défense remaniée, il est le portier de la meilleure défense d’Angleterre avec seulement 12 buts pris.

Avec lui, Pep Guardiola a l’assurance d’avoir un gardien complet et rassurant notamment dans son jeu au pied, chose qui n’avait pas été le cas lors de la saison dernière avec Bravo qui avait fait perdre de nombreux points à City. Tout le contraire pour ce gardien qui a découvert la sélection brésilienne cette année et qui est avec la qualité de ses relances le premier joueur offensif des Citizens.













19 matches, 8 clean sheets

Non seulement il est le gardien de la meilleure défense du championnat anglais, mais il a aussi su garder ses buts inviolés à de nombreuses reprises. En 19 rencontres disputées, Ederson en est à 8 « clean sheets » soit 8 fois 90 minutes sans avoir pris de but. Pour le déplacement de sa formation à Newcastle ce mercredi soir, il visera donc son dixième match sans but pris, performance réalisée cette saison par Courtois seulement. C’est dire la réussite du Brésilien.

Justement avec sa sélection, la route semble par contre un peu plus longue. Le sélectionneur Tite lui préfère Alisson le portier de l’AS Roma, qui compte 16 capes avec les Auriverde quand Ederson n’a connu qu’une sélection contre le Chili (3-0, une frappe cadrée contre lui). Régulièrement convoqué, il devrait cependant faire le voyage en Russie. Et qui sait ? La deuxième moitié de saison lui permettra peut-être aussi de goûter au maillot brésilien de manière plus régulière.