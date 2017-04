Edinson Cavani surclasse Lionel Messi !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Avec 29 réalisations en Ligue 1 en 31 matches, Edinson Cavani est l’attaquant phare du championnat français. Alors qu’il avait inscrit 19 buts l’an passé sur l’ensemble de la saison, l’Urugayen est l’un des meilleurs attaquants en Europe à l’heure actuelle. Ou bien tout simplement le meilleur ?





Cavani meilleur que Messi ? Oui et non…

Si l’on regarde le nombre de buts seulement inscrits dans les 5 grands championnats européens, l’avant-centre du PSG est le meilleur finisseur. Il en est à 29 buts en 31 matches de championnat, mais il n’en a disputé que 29. Le calcul est donc simple et hallucinant, Cavani a une moyenne d’un but par match disputé ! A ce jeu Lionel Messi rivalise. L’argentin est également le meilleur buteur de la Liga avec 27 buts en 31 journées, mais lui aussi n’a pris part à toutes les rencontres !

Il a marqué 27 buts en 27 rencontres jouées, lui aussi en est donc à 1 but par match en moyenne ! Mais au classement des buteurs européens, Cavani est donc premier avec 29 réalisations devant Messi (avec deux unités de moins). Lewandowski complète le podium avec 26 buts devant Aubameyang (25) Lacazette premier français (24) est à égalité avec Suarez, Belotti et Dzeko (24) devant un autre tricolore qui fait moins parler de lui, Anthony Modeste, neuvième de ce classement avec 23 réalisations (tout comme Lukaku). Cristiano Ronaldo n’est que 15ème avec 19 buts. A noter que Dost, l’attaquant du Sporting Lisbonne a aussi trouvé le chemin des filets à 27 reprises, mais dans le Championnat Portugais.









Toutes compétitions confondues, Cavani s’envole

Si l’on prend toutes les compétitions disputées, le trio de tête reste le même et dans un ordre identique. Cavani totalise 48 buts marqués soit deux de plus que Messi et Lewandowski avec 46 unités. Alors que nous approchons juste de la fin de la saison, les statistiques de ces trois attaquants sont déjà extraordinaires.

L’avantage de Cavani est qu’il peut briller dans deux coupes nationales au contraire de ses deux rivaux. Il en aura bien besoin puisque le Parisien ne peut plus évoluer en Ligue des Champions au contraire du Catalan et du Bavarois qui seront sur les pelouses dès mardi. Son doublé en Ligue 1 contre Guingamp lui permet donc de reprendre la tête et de rester le meilleur buteur en Europe.