El Guaje de retour en sélection espagnole ?

Deux ans après son dernier matche en sélection et son départ pour la MLS, David Villa pourrait profiter de ses excellentes performances outre-atlantique pour s'offrir un retour fracassant.

Julen Lopetegui, le sélectionneur espagnol serait décidé à faire revenir en équipe nationale une légende de la Roja.



En effet, dans des propos relayés par la COPE, le technicien basque a évoqué étudier sérieusement l’hypothèse d’un come-back de David Villa : « C’est un joueur qui a fait des choses exceptionnelles dans le foot espagnol. Il est toujours actif et à un bon niveau. On verra s’il peut revenir à l’avenir. On surveille toujours les joueurs sélectionnables et on ne ferme la porte à personne »



David Villa (34 ans) n#39;exclut pas un retour en sélection ! L#39;attaquant de NYC n#39;a plus été sélectionné depuis 2014 avec la Roja. (Mirror) pic.twitter.com/yVa5IgaUB8 dash; Actualites FOOT (@Actualites_FOOT) 25 octobre 2016

Recordman de buts





Cette annonce a mis le football espagnol en émoi tant le souvenir de l’ancien attaquant de Barcelone et Valence est encore dans tous les esprits. Indiscutable entre 2005 et 2014, il aura été de tous les triomphes de la Roja jusqu’à en devenir le meilleur buteur de tous les temps avec 58 buts en 97 sélections.



Double champion d’Europe et champion du monde en 2010, il a marqué les supporters ibériques par sa vivacité et son sens du but chirurgical.







Une pré-retraite hyper active

Malgré son départ pour la MLS en 2014, interprété à l’époque comme une pré-retraite, l’asturien est resté particulièrement performant, devenant un joueur majeur du championnat nord-américain. Avec déjà 31 buts en 51 rencontres, il semble n’avoir rien perdu de son efficacité.



Deux ans après l’annonce de sa retraite à l’issue d’une Coupe du Monde désastreuse, il pourrait faire volte-face et tenter d’atteindre le cap des 100 sélections en rouge. Cette annonce, s’il elle se confirmait sonnerait comme un désaveu pour ses successeurs, incapables de le faire oublier.