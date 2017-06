Eliminatoires 2018 : L’Allemagne se rapproche , l’Angleterre rate le coche, Lewandowski étincelant et l’exploit d’Andorre

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Suite des matches qualificatifs pour la Coupe du monde 2018 en Russie ce samedi avec un choc entre l’Ecosse et l’Angleterre, et l’Allemagne qui conserve son statut de meilleure équipe de ces éliminatoires. Tour d’horizon des faits marquants de la deuxième partie de cette sixième journée.





L’Allemagne y est quasiment

En 6 rencontres dans le groupe C, la sélection allemande a fait le travail. 6 victoires, 27 buts inscrits pour un seul encaissé, 5 points d’avance sur le deuxième l’Irlande du Nord, et 9 sur le troisième, les chiffres témoignent de la supériorité germanique dans sa poule.

Et ce n’est pas son succès 7-0 contre San Marin qui viendra dire le contraire. La qualification est proche pour les hommes de Joachim Low. A noter dans cette rencontre l’ouverture du score de Julian Draxler, et le triplé de Wagner ainsi que les quatre passes décisives de Kimmich !













L’Angleterre rate une belle opportunité

En déplacement en Ecosse, la sélection aux Trois Lions avait l’occasion de se rapprocher d’une qualification pour la Russie. Leaders invaincus du groupe F, les coéquipiers d’Harry Kane pouvaient aussi distancer définitivement l’Ecosse lors de cette rencontre.

Malgré une ouverture du score d’Oxlade Chamberlain, les Ecossais ont connu une fin de match de folie. En trois minutes (87ème et 90ème ) Grffiths, deux fois sur coup franc a trompé Joe Hart. Mais dans le temps additionnel, Kane a égalisé sur un service de Sterling. Au classement, les Anglais restent en tête totalisant 14 points avec deux points d’avance sur la Slovaquie, victorieuse en Lituanie 2-1 et trois devant la Slovénie, qui s’est imposé face à Malte 2-0. Les Ecossais comptent 6 unités de retard sur leur voisin britannique.

















Lewandowski porte la Pologne

Ils sont désormais deux en tête du classement des buteurs pour cette phase éliminatoire avec 11 buts. Au doublé de Ronaldo, Lewandowski a répondu avec un triplé permettant à sa formation de prendre les 3 points contre la Roumanie. Au total, la Pologne compte 16 unités et est toujours invaincue, et compte 6 points d’avance sur le Monténégro et le Danemark, tombeurs de l’Arménie et du Kazakhstan.

Avec 10 points de retard sur le leader, la Roumanie a sans doute fait un croix sur la Coupe du Monde.









Portrait de Robert Lewandowski :









Pour le plaisir, l’exploit d’Andorre !

On connait tous ces petites nations européennes qui ont du mal à s’illustrer avec des succès, comme San Marin, la Moldavie, le Luxembourg ou le Liechtenstein. Et bien Andorre est parvenu à s’imposer contre la Hongrie vendredi soir 1-0 ! Cela faisait 66 rencontres que cette sélection n’avait plus goûté au succès. Il fallait en effet remonter à 2004 pour retrouver une victoire de cette petite nation coincée entre la France et l'Espagne, et c’était alors contre la Macédoine.