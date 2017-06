Eliminatoires 2018 : L’Espagne et l’Italie se donnent rendez-vous !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Avant les vacances bien méritées, les formations européennes disputaient ce dimanche soir la sixième journée des matches qualificatifs pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. On jouait dans les groupes D, G t I. L’incertitude demeure dans ces poules alors qu’il reste encore quatre matches à jouer.





Groupe D : Le Pays de Galles manque une belle occasion

Les derniers demi-finalistes de l’Euro 2016 se déplaçaient en Serbie, sans Gareth Bale suspendu. Alors qu’ils ont ouvert le score juste avant la pause par Aaron Ramsey sur pénalty, la Serbie est revenue dans le dernier quart d’heure par l’intermédiaire de Mitrovic (1-1). Les Serbes conservent 4 points d’avance sur les Britanniques et sont en tête avec 12 unités ex aequo avec l’Irlande qui aussi fait match nul contre l’Autriche (1-1).













Groupe G : L’Espagne et l’Italie se donnent rendez-vous en septembre

La Squadra Azzura n’a pas fait dans le détail face au Liechtenstein (5-0) malgré un début de match poussif. L’Italie s’impose grâce à des réalisations d’Insigne, Belotti, Eder, Bernadeschi et Gabbiadini. Dans le même temps, l’Espagne a un peu plus souffert pour venir à bout de la Macédoine (1-2) avec des réalisations de David Silva et Diego Costa contre un but de Ristovski à l’heure de jeu.





Italiens et Espagnols sont en tête à égalité de points (16) et s’affronteront en Espagne le 2 septembre pour la finale du groupe. Derrière l’Albanie a battu Israël (0-3) et rejoint son adversaire du soir avec 9 points à la troisième place.





Voilà à quoi pourrait ressembler la future équipe d'Italie :







Groupe I : 4 équipes en 2 points

Dans ce groupe I comme Incertain, 4 formations peuvent encore croire à une qualification pour la Coupe du Monde. La Croatie et l’Islande (13 points) devancent la Turquie et l’Ukraine (11 points). Les deux premiers du classement s’affrontaient et ce sont les Islandais qui se sont imposés à domicile grâce à une réalisation de Magnusson à la 90ème minute. Plus tôt dans la journée, l’Ukraine gagnait en Finlande (0-1) alors que la Turquie écrasait le Kosovo (1-4).