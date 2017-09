Eliminatoires Mondial 2018 : La Belgique, premier européen qualifié !

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Avec sept victoires en huit matches (1nul), les Diables rouges ont survolé leur groupe de qualifications et décrochent leur billet pour le Mondial en Russie.



Les Belges implacables



Grands favoris du groupe H, les Belges ont parfaitement justifié leur statut en obtenant leur billet pour la Coupe du monde 2018, alors qu'il reste encore deux journées à disputer. Après la Russie (organisateur), le Brésil, le Mexique, l'Iran et le Japon, la Belgique devient le sixième pays qualifié pour le Mondial, le premier de la zone Europe à réussir cette performance en passant par les qualifications. Victorieux en Grèce (2-1), les Diables Rouges ont continué leur chemin presque sans faute (7 victoires, 1 nul) dans ces éliminatoires et, avec huit points d'avance sur leur premier poursuivant - la Bosnie-Herzégovine, victorieuse 4-0 de Gibraltar -, ne peuvent plus être rejoints. Vertonghen et Lukak, buteurs à 5 minutes d'intervalle, sont les héros belges de ce dimanche soir.

Vers une finale Portugal-Suisse



Dans le groupe B, la Suisse continue son carton plein en obtenant sa huitième victoire en autant de rencontres, contre la Lettonie (3-0). Le plus dur pour décrocher une qualification directe reste néanmoins à accomplir: la première place du groupe se jouera, sauf accident, face au Portugal, au Portugal, lors de la dernière journée (10 octobre). En effet, le Portugal n'est qu'à trois points après un maigre succès en Hongrie (1-0). Les deux premiers se disputeront la première place au Portugal, lors de la dernière journée. Ce septième succès de rang permet au Portugal de garantir la deuxième place du groupe B.



La Croatie s'en sort en deux fois



Enfin, dans le groupe I, la Croatie a lutté pour venir à bout du Kosovo, 180e nation au classement FIFA (1-0, la rencontre avait été interrompu par la pluie samedi). Une victoire importante qui lui permet de reprendre la première place (16 pts), devant l’Ukraine (14 pts), l’Islande (13 pts) et la Turquie (11 pts). Les quatre équipes se disputeront le billet pour le Mondial lors des trois dernières journées. Lors de la prochaine journée, ce mercredi 5 septembre, deux oppositions directes sont au programme. L’Islande accueille l’Ukraine et la Croatie ira en Turquie.