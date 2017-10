Eliminatoires Mondial 2018 : l’Espagne quasi qualifiée, l’Italie rêve d’un miracle, la Turquie en danger

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

On connaît 4 des 14 pays européens qui disputeront la Coupe du monde 2018. En tant que pays organisateur, la Russie est déjà qualifiée. Début septembre, la Belgique est devenue la première nation à obtenir son billet dans la zone UEFA. Et hier, jeudi 5 octobre, deux autres pays ont validé leur voyage pour le Mondial russe : l’Allemagne, championne du monde en titre, qui a poursuivi son sans-faute (9 matches, 9 victoires dans le groupe C) en gagnant en Irlande du Nord (1-3), et l’Angleterre, qui a battu la Slovénie dans le temps additionnel grâce à l’inévitable Harry Kane (1-0 dans le groupe F).



D’autres pays peuvent se qualifier ce vendredi. Téléfoot fait le point pour vous.





Groupe D : les Serbes y sont presque, Gallois et Irlandais n’ont pas droit à l’erreur



La Serbie, leader avec 18 points, est assurée d’être barragiste dans le pire des cas. Si elle gagne ou fait match nul ce soir en Autriche, elle verrouillera sa première place et, ainsi, son ticket pour la Russie.



Les deux autres matches du soir risquent de faire office de demi-finales avant la grande explication. Le Pays de Galles, 2e (14 points), se déplace en Géorgie (déjà éliminée). L’Irlande, 3e (13 points), accueille la Moldavie (déjà éliminée). Les Irlandais doivent faire mieux ou aussi bien que les Gallois pour rester dans la course à la 2e place. Si la logique est respectée, alors on aura droit, lundi 9 octobre, à un explosif Pays de Galles-Irlande à Cardiff.



Autriche-Serbie

Irlande-Moldavie

Géorgie-Pays de Galles

Groupe G : l’Espagne n’a besoin que d’un point, l’Italie a besoin d’un miracle



Avec son éclatant succès contre l’Italie le 2 septembre (3-0), l’Espagne a fait un pas de géant vers la qualification directe. La Roja domine son groupe (22 points) et n’a besoin que d’un match nul contre l’Albanie (qui peut encore arracher la 2e place, même si ça ne dépend pas que d’elle) pour valider sa 1ère place.



L’Italie (19 points) rêve de coiffer les Espagnols sur le poteau. Mais pour cela, elle doit compter sur un faux-pas du leader et elle doit combler son retard de 3 points. Cela passe par une victoire contre la Macédoine, déjà éliminée. Avec un match nul, la Squadra Azzurra pourrait grignoter un peu son retard sur l’Espagne (sauf si cette dernière gagne) et s’assurerait d’être au moins 2e.



Espagne-Albanie

Italie-Macédoine

Liechtenstein-Israël

Groupe I : duel décisif entre la Turquie et l’Islande



Beaucoup de suspense dans ce groupe avec deux leaders, la Croatie et l’Islande (16 points), et deux poursuivants, la Turquie et l’Ukraine (14 points). Tout peut encore arriver.



La Croatie, 1ère à la différence de buts, accueille la Finlande (déjà éliminée). Si elle gagne, elle peut se qualifier ou assurer la place de barragistes, en fonction des autres résultats.



L’Islande, 2e, court un grand danger avec son déplacement à Istanbul pour affronter la Turquie. Les Islandais ont 2 points d’avance sur les Turcs. Avec une victoire, ils feraient une superbe opération. Avec un nul, la situation serait inchangée, voire plus compliquée si l’Ukraine bat le Kosovo (déjà éliminé). Et avec une défaite, c’est la Turquie qui prendrait la 2e place avant la dernière journée.



Les Turcs, donc, doivent prendre au moins un point pour rester dans la course. Même objectif pour l’Ukraine. Ces deux nations ne sont pas maîtresses de leur destin. Mais à 180 minutes de la fin des éliminatoires, elles ont encore la possibilité d’inverser complétement les positions de ce groupe indécis.



Croatie-Finlande

Kosovo-Ukraine

Turquie-Islande