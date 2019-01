Emiliano Sala : Une cagnotte lancée pour la poursuite des recherches

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Quelques heures après l'annonce de la fin des recherches par la police de Guernesey pour retrouver Emiliano Sala et le pilote anglais, une levée de fond a été lancée pour aider leurs familles à poursuivre cette quête.

Quatre jours après la disparition de l'avion transportant Emiliano Sala et le pilote anglais Dave Ibbotson, la mobilisation prend forme alors que la police de Guernesey avait annoncé, hier, la fin de ses recherches. Pour aider la famille du joueur nantais, qui souhaite la poursuite de celles-ci, une levée de fond a été créée aujourd'hui pour récolter de l'argent à destination d'un "organisme spécialisé à but non lucratif". L'Equipe précise que l'opération en mer serait menée par l'anglo-américain David Mearns, "spécialiste depuis deux décennies de ce type de mission de recherches".





>CLIQUEZ ICI POUR PARTICIPER<



Le premier objectif de cette cagnotte s'élève à 150 000 euros. A 22h ce vendredi, les dons atteignaient déjà 72 000 euros. De nombreux footballeurs à l'instar de Lionel Messi, Nicolas Otamendi, Florian Thauvin mais aussi les coéquipiers nantais de Sala ont posté des messages sur les réseaux sociaux pour demander la poursuite des recherches.