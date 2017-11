Les entraîneurs révolutionnaires du football : L'histoire des grands bouleversements du jeu

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Un an après "Comment regarder un match de foot ?", les auteurs des Cahiers du football, Raphaël Cosmidis, Christophe Kuchly et Julien Momont (mais pas Gilles Juan) sont de retour avec un nouvel ouvrage : "Les entraîneurs révolutionnaires du football" (Solar Editions).



Un travail minutieux et colossal

Alors qui sont ces entraîneurs révolutionnaires ? Les auteurs ont fait le choix de sept entraîneurs européens incarnant chacun une décennie du football après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de Gusztav Sebes, Helenio Herrera, Rinus Michels, Valeri Lobanovski, Arrigo Sacchi, Johann Cruyff et Pep Guardiola.



Les auteurs ont passé des heures à (re)visionner des matches et à (re)lire les journaux et magazines d'époque. Chaque entraîneur a droit à son chapitre analysant avec brio sa révolution footballistique. Les auteurs n'ont rien laissé au hasard sur l'aspect technico-tactique analysant y compris les méthodes d'entraînement de sept entraîneurs, elles aussi révolutionnaires. Par exemple, avant d'affronter l'Angleterre avec la Hongrie, Gusztav Sebes se procure des ballons anglais et fait entraîner ses joueurs sur un terrain aux mêmes dimensions que Wembley, futur théâtre de la rencontre entre les deux équipes.



Les disciples et rivaux ne sont pas oubliés

L'ouvrage est très agréable à lire car il est entrecoupé de témoignages des joueurs ayant évolué sous les ordres de l'entraîneur ou de ses adversaires (citons Roger Piantoni, Yvon Douis, Patrick Revelli, Brian Roy ou encore Dante) et même d'un arbitre (Joël Quiniou en l'occurrence). De nombreux schémas tactiques agrémentent la lecture et favorisent la compréhension des principes de jeu tout en donnant une folle envie de les tester dans Football Manager (exemple ci-dessous avec la finale du Mondial 1974 entre la RFA et les Pays-Bas).

On trouve également des portraits des entraîneurs qui ont croisé la route de nos sept révolutionnaires pouvant donner naissance à des courants philosophiques ou à des oppositions de style (Albert Batteux, Béla Guttmann, Ernst Happel, Giovanni Trapattoni, Alex Ferguson etc…).



Un entretien avec Sacchi !

Autre point fort de cet ouvrage : un entretien avec Sacchi. Des sept entraîneurs présents dans le livre, il est le seul encore en vie avec Pep Guardiola. Plutôt rare dans les médias français, cet entretien avec le "mage de Fusignano" est la cerise sur le gâteau.



Au final, ce livre s'avère indispensable pour les amoureux du football et s'inscrit dans la lignée des nombreux ouvrages sur les entraîneurs et leur méthodologie publiés ces dernières années (avec notamment deux livres sur Bielsa, les autobiographies de Ferguson, Guardiola, Simeone et Ancelotti ainsi que l'ouvrage sur l'histoire tactique du football tricolore : "Football à la française").