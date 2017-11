Equipe de France : Bale sera bien là contre les Bleus

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le 10 Novembre les hommes de Didier Deschamps disputeront le premier de l’un deux derniers matches amicaux de l'année contre le Pays de Galles. Et à la grande surprise, Gareth Bale a été convoqué.

Absent des pelouses depuis le match contre le Borussia Dortmund avec le Real Madrid, Gareth Bale a été sélectionné avec son pays pour affronter les Bleus puis le Panama au début du mois de novembre. Alors qu’il vient juste de reprendre l’entraînement, sa convocation surprend quelque peu.





Pas convoqué avec le Real, mais avec sa sélection

Gareth Bale semblait revenir en forme au mois de septembre. Buteur en Ligue des Champions contre le Borussia et passeur décisif pour CR7, son entente avec Cristiano Ronaldo laissait envisager de belles choses pour le Gallois et le Real. Mais « GB 11 » a rechuté et a traversé le mois d’octobre à l’infirmerie.

Initialement convoqué pour les deux matches décisifs du Pays de Galles pour se rendre à la coupe du monde 2018, l’ancien joueur de Tottenham les a manqués et a vu son pays échouer à se qualifier pour la Russie. A peine remis, et alors qu'il vient de reprendre l'entraînement individuel, Chris Coleman a fait le choix de sélectionner Gareth Bale pour affronter les Bleus le 10 Novembre au Stade de France.













« Cela aurait pu être la finale de l’Euro »

Le point commun de ces deux nations est leur parcours lors de l’Euro 2016. Les Gallois comme les Bleus ont atteint le dernier carré et ont tous deux buté contre le Portugal. Cette rencontre devrait être une belle affiche entre deux formations joueuses. Le match pourrait aussi être le dernier de Chris Coleman, le sélectionneur gallois dont le contrat prend fin à la fin du mois.

« Jouer la France à Paris, ce sera un match fantastique, et si c’est mon dernier rassemblement, ce n’est pas le pire pour terminer. Cela aurait pu être la finale de l’Euro » a ainsi déclaré l’entraîneur de 47 ans qui ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Il pourrait alors compter sur Bale pour peut-être offrir une dernière belle sortie avec sa sélection si le Madrilène est apte à jouer contre Varane et les tricolores au Stade de France.