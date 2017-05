Equipe de France : Benzema brise à nouveau le silence

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

A la veille de l'annonce de la sélection par Didier Deschamps, l'attaquant du Real Madrid, mis en examen dans l'affaire de la sextape en octobre 2015, a livré ses vérités sans détour.

La Quotidienne du 29/03 : Deschamps et le cas Benzema

Benzema sur Valbuena



Profitant d’un entretien accordé à L’Equipe, l’attaquant du Real Madrid a vidé son sac. Principale cible de cette violente charge, Mathieu Valbuena : "Tout est parti de son histoire. À l'entendre au départ, je suis une racaille, je l'ai menacé, je lui ai fait peur, tout ce que tu peux inventer (...) Et, là, il veut rejouer avec moi! (...) Mais il se fout de la gueule du monde! Il a pété les plombs ou quoi!", assène l'attaquant. "Il faut vraiment qu'il arrête d'inventer (...) Moi, ça fait plus d'un an et demi que je suis son pire ennemi, un mauvais exemple, un voyou, que je dois me faire sanctionner, qu'on me traîne dans la boue, qu'on salit mon nom et ma famille (...). Il (Mathieu Valbuena) la ramène, dit qu'on peut rejouer ensemble... Mais il faut qu'il arrête ses conneries !" Et KB9 de conclure sur le sujet : "Il faut vraiment qu'il arrête d'inventer. Il me rend fou à continuer de mentir ! Tout ça vient de lui, cette affaire de sextape. Il avait juste à dire la vérité sur ce qui s'est vraiment passé."

Benzema et l'équipe de France



L'attaquant du Real a également défendu son bilan en Bleu : "Sportivement, je suis quasiment au maximum. Ça me ferait vraiment plaisir de revenir en Bleu. J’irai toujours en équipe de France avec la même motivation. (…) Je reste le meilleur buteur et le meilleur passeur en activité des Bleus. (…) Ce serait bien de me donner des explications. Si c’est pour le foot, c’est pour le foot. Si c’est pour autre chose, c’est pour autre chose. Mais qu’on me le dise en face, dans les yeux."

Benzema et Didier Deschamps



Concernant Didier Deschamps, que Benzema ne cite jamais nommément, il attend toujours des explications : "Je ne veux d’explications de personne, de personne, de personne d’autre à part le sélectionneur. Les autres disent que je suis sélectionnable, sauf lui. C’est vrai que ce serait plus facile aujourd’hui de dire : j’arrête. De dire ça parce que j’en ai assez vu et entendu ! Ça arrangerait aussi beaucoup de monde que je prenne cette décision."

Benzema et Emmanuel Macron



Enfin, Karim Benzema avait adressé un message de félicitations au nouveau chef de l’état Emmanuel Macron le 7 mai dernier. On apprend que le Lyonnais connait le politicien. "Je le connais. Je l’ai déjà vu trois ou quatre fois. On a mangé ensemble. C’est un fan de foot. On a échangé. On est ensuite restés un peu en contact par messages."