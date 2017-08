Equipe de France : Corinne Diacre nommée à la tête des Bleues !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Après un Euro féminin aux Pays-Bas terminée sur une élimination en quart de finale, les Bleues vont repartir avec un nouveau visage à leur tête. Corinne Diacre, a été nommée sélectionneur par Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de football. Elle quitte donc le club de Clermont qu’elle entraînait brillamment en Ligue 2 depuis 2014.





« Une technicienne très expérimentée »

Ce n’est pas une novice qui arrive à la tête des Bleues. Corinne Diacre va donc devenir sélectionneur des Bleues, après avoir passé 3 ans sur le banc du Clermont Foot en Ligue 2. Elle aura permis au club de se maintenir chaque saison terminant deux fois à la 12ème place (2014/2015 et 2016/2017) et luttant jusqu’à la mi-saison pour la montée pour sa deuxième saison (2015/2016) avec une 7ème place. Surtout elle était adjointe du sélectionneur de l’équipe de France féminine Bruno Bini entre 2007 et 2013.

Durant cette période les Bleues terminent quatrièmes lors de la Coupe du Monde en 2011, et aux Jeux Olympiques en 2012, mais échouant en 2009 et en 2013 en quart de finale des Championnats d’Europe. Comme le souligne Noël Le Graët qui se dit « heureux de l’arrivée de Corinne Diacre », l’ancienne joueuse internationale est « une technicienne très expérimentée qui s’inscrit dans un projet à long terme, avec une première échéance majeure : la préparation de la Coupe du Monde 2019 de la FIFA que nous organisons. »









Objectif, la coupe du monde 2019 en France

Son expérience devrait être un atout considérable pour les Bleues. Et pas seulement son passé à diriger son équipe. Elle a également porté le maillot bleu à 121 reprises entre 1993 et 2005. Joueuse emblématique des Tricolores, sa connaissance du football du haut niveau est certaine, et devrait aider la sélection à franchir un palier.

La technicienne aura en effet comme objectif de préparer au mieux la sélection pour la Coupe du monde 2019 que ses joueuses disputeront à domicile. La qualité est présente au sein de sélection bleue, mais il ne manque finalement qu’une compétition référence où l’équipe de France se mêle à la lutte pour le titre. Avec Corinne Diacre, cela sera peut-être le cas pour la Coupe du Monde 2019.