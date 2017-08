Equipe de France - Deschamps : "Ousmane se met en marge et en difficulté"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Deschamps : "Cela fait quinze jours qu'Ousmane ne s'entraîne plus"





Sur la comparaison des situations





"Sur les situations de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé : ce sont deux situations similaires sur un certain point, mais différentes."





Sur la situation d'Ousmane Dembélé à Dortmund







"Ousmane cela fait 15 jours qu’il ne s’entraîne plus, et qu’il ne fait plus partie de la vie de son club. Il s’est mis en difficulté tout seul et il s’est mis en difficulté avec son club. Cela n’est pas concevable de prendre un joueur inactif depuis 15 jours et un joueur qui ne sait pas où il jouera."





"Il se met en marge, c’est quelque chose qui le met en difficulté. S’il doit revenir à Dortmund, ce sera moins évident par rapport à son club et à ses coéquipiers. D'autres joueurs continuent à s'entraîner, ça ne les empêche pas de partir."















Sur Kylian Mbappé : "Kylian est un attaquant axial"





Sur la situation de Mbappé à Monaco





"Kylian même s’il n’a pas été impliqué lors des deux derniers matches de Monaco, il a eu une activité. Il s’est entraîné. C’est peut-être une volonté des dirigeants de Monaco, je ne sais pas."







Sur le positionnement de Mbappé en équipe de France





"S’il veut marquer autant qu’il joue dans l’axe. A la base c’est plus un attaquant axial. Je pense que lui aussi préfère l’axe. C’est quelqu'un qui bouge beaucoup : il aime prendre la largeur et la profondeur."