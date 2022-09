Equipe de France : Deschamps veut beaucoup d'ambition

Au micro de l'émission Téléfoot, Didier Deschamps est revenu sur la liste des joueurs sélectionnés pour le match amical contre les Pays-Bas, le 5 mars. En outre, le sélectionneur des Bleus évoque la Coupe du monde au Brésil.

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Didier Deschamps s'est entretenu avec Frédéric Calenge. Le sélectionneur de l'équipe de France explique ses choix concernant sa dernière liste pour le match amical France - Pays-Bas. Le sélectionneur a également évoqué le premier tour de la Coupe du monde.

Digne a un gros potentiel

Didier Deschamps n'a pas souhaité parler des absents comme Nasri et Abidal. Cette liste pour les Pays-Bas n'est pas anodine mais il a rappelé que la liste la plus importante sera celle des 23, qu'il donnera le 13 mai. Deschamps a préféré s'attarder sur les présents. Il a donc livré son sentiment sur Lucas Digne : "Il est jeune et a un gros potentiel. Il a déjà trois saisons en Ligue 1 et a déjà joué en Ligue des Champions".

Lloris capitaine : pas de débat

Deschamps est ensuite revenu sur les critiques concernant le choix de Hugo Lloris comme capitaine. Pour Didier Deschamps, "Lloris assume très bien son rôle de capitaine. Mais s'il n'avait plus le brassard, cela ne changerait rien pour lui". Changer de capitaine n'est pas à l'ordre du jour pour Deschamps et il n'y a pas lieu à débattre.

Coupe du monde : l'importance du premier match

Lorsqu'on lui demande jusqu'où iront les Bleus, Didier Deschamps ne se prononce pas et préfère botter en touche. Pour lui, il n'est pas interdit d'y croire ou de rêver. Mais le plus important, selon Deschamps, sera "de bien débuter la compétition. Le premier match est très important. Il faudra commencer par une victoire" et surtout d'"avoir beaucoup d'ambition".